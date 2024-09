En un encuentro sostenido la mañana del martes 10 de septiembre (hora local), el Papa Francisco alentó a aprender de los niños con discapacidad a “dejarnos cuidar por Dios”.

El Santo Padre llegó esta mañana a la escuela “Irmãs Alma”, en la que un grupo de religiosas católicas atienden a niños con discapacidad.

En un mensaje pronunciado principalmente en español, su lengua natal, el Papa Francisco dijo que “hay una cosa que a mí siempre me hace pensar: cuando Jesús habla del Juicio Final le dice a unos ‘vengan conmigo’, pero no les dice ‘vengan conmigo porque estuvieron bautizados, porque estuvieron confirmados, porque se casaron por la Iglesia, porque no mintieron, porque no robaron”.

“No”, precisó el Papa, “Jesús dice ‘vengan conmigo porque me cuidaron cuando tuve hambre y me dieron de comer, cuando tuve sed y me dieron de beber, cuando estaba enfermo y me visitaron’. Y así sigue”.

“Esto es a lo que llamo el sacramento del pobre”, añadió el Papa, precisando que este cuidado se trata de “un amor que anime, que construya y que fortalezca”.

“Esto es lo que uno encuentra aquí, amor. Sin amor esto no se entiende”, aseguró, añadiendo que “así entendemos el amor de Jesús, que dio su vida por nosotros”.

“No podemos entender el amor de Jesús si nosotros no entramos a practicar el amor”, reiteró.

Tras agradecer a las religiosas por “lo que hacen”, dirigió también su gratitud “a las nenas, a los muchachos, y a los chicos y a las chicas que nos dan el testimonio de dejarse cuidar”.

“Porque ellos nos enseñan a nosotros cómo debemos dejarnos cuidar por Dios”, señaló, animando a “dejarnos cuidar por Dios y no por tantas ideas o planes o caprichos. Dejarnos cuidar por Dios, y ellos son nuestros maestros”.

Recibiendo a uno de los niños atendidos en la escuela, llamado Silvano, el Papa dijo que al mirarle el rostro “está tranquilo, paciente, durmiendo en paz. Y así como él se deja cuidar, nosotros también tenemos que aprender a dejarnos cuidar, dejarnos cuidar por Dios que nos quiere tanto, dejarnos cuidar por la Virgen, que es nuestra madre”.

Hacia el final del encuentro, mostrando una imagen de la Sagrada Familia que regaló a la escuela, el Santo Padre dijo: “San José mira a la Virgen, la Virgen mira a Jesús. El más importante es el que se deja cuidar más: Jesús se deja cuidar por María y por José”.