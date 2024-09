“Madre, bajo tu mirada queremos caminar, laten los corazones que van rezando a Luján. Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad, bendice a nuestro pueblo de amor y felicidad”, repite el estribillo de la canción oficial para la 50° Peregrinación Juvenil a Luján en Argentina.

La manifestación de fe popular, que cada año reúne a cerca de un millón de fieles, se realizará el próximo 5 de octubre con el lema “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”.

Inspirada en esa frase, la canción oficial se titula “Bajo tu mirada” y fue compuesta por el cantautor Alfo Urrutia, quien desde hace muchos años es servidor de la peregrinación, ofreciendo su talento como músico y productor.

“Si tú me miras desde allá arriba, en el cielo, es cuando encuentro el consuelo, mi camino se ilumina. Si tú me miras, no tengo dudas y creo… Cierro los ojos y veo, y mi noche se hace día”, se puede escuchar en esta pieza de Urrutia, quien también tuvo a su cargo varios de los himnos en las ediciones anteriores de la peregrinación.

La canción se puede escuchar en Spotify y en YouTube.

¿Qué es la Peregrinación Juvenil a Luján?

Esta tradicional muestra de fe, que este año celebra su 50° edición, se realiza el primer fin de semana de octubre y es una de las más significativas de Argentina, reuniendo a cerca de un millón de peregrinos cada año.

La caminata recorre 60 kilómetros, partiendo desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, la concentración será a las 10:00 horas, y desde allí saldrá la imagen peregrina de la Virgen.

El domingo 6 de octubre, el Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva, presidirá la tradicional Misa de las 7:00 horas en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Se recuerda a los peregrinos llevar una pequeña vela para encender a las 00:00 horas del domingo. También se invita a llevar un alimento no perecedero, que será entregado a Cáritas.

La participación es libre y gratuita. A lo largo del camino, se desplegarán más de 60 puestos sanitarios y de apoyo.