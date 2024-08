Fotografiar las 193 catedrales y 93 basílicas de Estados Unidos parece un proyecto desalentador para cualquiera. Pero hace 10 años, Andrew Masi decidió visitar y fotografiar cada una de esas iglesias católicas, de este a oeste, de norte a sur.

El domingo 21 de julio, Masi regresó a la Catedral-Basílica del Sagrado Corazón en Newark, Nueva Jersey, donde su idea se asentó firmemente. Consideró esta visita como un “regreso a casa” al lugar donde decidió comenzar esta búsqueda como una “peregrinación espiritual para visitar y fotografiar todas las catedrales y basílicas católicas de los Estados Unidos”, dijo al National Catholic Register. “Acabo de celebrar mi décimo aniversario el pasado mes de abril”.

La idea de Masi comenzó cuando estuvo en la basílica de Newark el domingo de Pascua de 2014. Mientras esperaba a que comenzara la Misa, estaba “mirando alrededor de la majestuosa catedral y contemplando todo, desde la arquitectura hasta las grandes estaciones de la Cruz de tamaño natural, los hermosos vitrales y el magnífico órgano de tubos”, recordó.

No dejaba de pensar y preguntarse “si todas las catedrales de los Estados Unidos se ven tan hermosas, grandes y sorprendentes como esta. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de verlo por mí mismo y fotografiarlos”.

Esa pequeña semilla brotó en muchos viajes: hasta la fecha, ha visitado y fotografiado 104 catedrales y 59 basílicas en 37 estados del país.

Debido a que Masi, de 37 años, siempre tuvo “un amor por los viajes y la fotografía”, dijo: “qué mejor manera de combinar mis dos grandes intereses e ir a todos estos hermosos estados de Estados Unidos para ver la nación por mí mismo”.

Andrew Masi en la Catedral-Basílica del Sagrado Corazón, Newark, Nueva Jersey. Crédito: Sean Quinn/Arquidiócesis de Newark.

Reparte los viajes a lo largo del año. Masi vuela a su destino, alquila un coche y conduce hasta cada una de esas iglesias, agrupando a las que están más cerca. Por ejemplo, para su próximo viaje el fin de semana del Día del Trabajo —que en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre—, volará a Denver para visitar la Catedral-Basílica de la Inmaculada Concepción, asegurando que está “realmente ansioso por ver esa hermosa catedral”. En ese viaje, también planea visitar la Catedral de Santa María de Colorado en Colorado Springs, Colorado; la Catedral del Sagrado Corazón en Pueblo, Colorado; y luego se dirige a Wyoming, para hacer una parada en la Catedral de Santa María en Cheyenne.

Para un próximo viaje tiene planeada una visita a la Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Oklahoma City, justo a tiempo para su centenario, en octubre.

Compartiendo lo más destacado

En este año histórico, Masi está agradecido por los viajes pasados. Comenzó con uno especial para él: la Catedral-Basílica de San Pedro y San Pablo en Filadelfia, que ha sido visitada por San Juan Pablo II y el Papa Francisco. "Esa iglesia no sólo es histórica y grande, sino que es muy hermosa por dentro. Una vez que entras en el cuerpo principal de la iglesia, es como mirar dentro de una de las basílicas de Roma. Se siente como si estuvieras allí en Roma. Es más que increíble”.

Otro punto destacado es la Catedral-Basílica de St. Louis, también visitada por Juan Pablo II. “Ni siquiera puedo describirlo”, dijo Masi. “Es increíble, simplemente súper increíble. Tienen la colección de mosaicos más grande del mundo”. Los mosaicos que llenan la catedral forman la instalación más grande del hemisferio occidental. “¿Te imaginas cuántas horas de trabajo y piezas se tuvieron que juntar para construir esa catedral? Ni siquiera puedo empezar a contar. Y se construyó años antes de que saliera la tecnología avanzada, cuando todo se hacía manualmente”.

Catedral-Basílica de St. Louis.

También entre sus favoritas se encuentra la Catedral de la Santa Cruz en Boston. Las imágenes del Vía Crucis “parecen cuadros. Es como mirar un cuadro de Leonardo da Vinci", dijo. "Cuando miras las estaciones, te atraen y te sumerges en ellas".

Catedral de la Santa Cruz en Boston.

Otro punto importante son las estaciones de la Catedral de San Agustín en su diócesis natal de Bridgeport, Connecticut.

Catedral de San Agustín, en Bridgeport, Connecticut.

Historias en vidrio

La Catedral-Basílica de la Asunción en Covington, Kentucky, tiene dos de los rosetones más grandes de los Estados Unidos. “Cuando fui a visitar[la] en 2018, tomé una foto de ese rosetón y el sol lo iluminaba. Recuerdo que fue diseñado para ser similar a Notre-Dame en París”. La catedral también tiene una majestuosa ventana de transepto de 20 por 7,3 metros.

Catedral-Basílica de la Asunción en Covington, Kentucky.

Alegría para muchos

Los esfuerzos de Masi han traído mucha alegría a los que ven las 18.229 fotos que hasta la fecha ha publicado en su sitio de Flickr.

“La gente me ha dicho: ‘No puedo ir a estos lugares porque no tengo el tiempo o el dinero’, o ‘soy demasiado mayor para hacerlo’ o ‘tengo problemas de salud. Pero voy a hacer un recorrido virtual. Es como una visita autoguiada, que me lleva paso a paso hasta la catedral o la basílica’”.

El P. Bismarck Chau, rector de la Catedral-Basílica del Sagrado Corazón en Newark, describió el edificio como “una estructura asombrosa en detalle, y realmente te hace sentir a Dios”, y agregó que está seguro de que Masi “experimentó eso en su corazón, y eso es lo que lo acercó a Dios”.

Catedral de San Andrés, Little Rock, Arkansas.

El P. Chau continuó: “Comenzó un nuevo viaje, y su viaje realmente está impactando la vida de otras personas, sin importar el grado que sea. Él ha llevado la belleza de nuestra Iglesia Católica en los Estados Unidos a muchas personas. Creo que eso es algo digno de admirar”.

El P. Bismarck Chau, rector de la Catedral-Basílica del Sagrado Corazón en Newark, habla con el fotógrafo Andrew Masi. Crédito: Sean Quinn/Arquidiócesis de Newark.

“Creo que realmente está mostrando una representación de la universalidad de la Iglesia”, explicó el P. Chau. “Esa es la forma en que lo he estado asimilando. Cuando miro sus fotos, es como, wow, cuán diferentes somos al expresar nuestra fe en diferentes ciudades, pero aún así es una sola fe. Si miras las fotos, verás a María, vas a ver el Crucifijo, vas a ver el altar. Eso es lo que nos une. Así que es hermoso ver las diferentes estructuras de iglesias para adorar a nuestro Dios”.

También, pero no es fácil de contar, las formas en que las personas pueden inspirarse en su fe o incluso buscar la fe católica.

“Dios mismo es belleza, y nos atrae de alguna manera”, dijo el P. Chau. “Siendo sacerdote, supongo que podría estar mirando estos cuadros desde un punto de vista diferente, buscando esa belleza y observando la complejidad de los diseños de la pintura y el tallado del mármol y las piedras, y eso, para mí, es hermoso”.

Masi espera que el diario fotográfico anime a la gente a profundizar su fe.

Él respondió pensativo: “si pudiera inspirar a una persona o marcar una diferencia en la vida de alguien a través de las imágenes de mi historia, lo consideraría una bendición de Dios”.

Las obras de Masi se pueden ver de forma gratuita en Flickr. Sus obras también están en Facebook e Instagram, y un canal de YouTube está actualmente en proceso.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register .