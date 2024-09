Socorro Vázquez, católica sevillana de 27 años, relata a ACI Prensa cómo ha vivido la visita del Papa Francisco a Indonesia y su experiencia de fe en Yakarta, la ciudad que por trabajo le ha acogido durante un año y donde los valores del islam “se respiran a cada paso que das”.

La joven española, a la que siempre le hizo “mucha ilusión” vivir en el extranjero, le asignaron como destino Yakarta tras aplicar en el Programa de Becas del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

“Un auténtico regalo”

Para Socorro, que volverá a España el próximo mes de diciembre, la reciente visita del Santo Padre “ha sido un auténtico regalo y totalmente inesperado en el momento que tuve que elegir destino”.

En Yakarta, cuenta la joven, “las prácticas y valores del islam se respiran a cada paso que das. Esto hace que el choque cultural con España se acentúe y que, a veces, el contexto te recuerde que estás lejos de casa y de los tuyos”.

Por ello, subraya que la visita del Papa Francisco “supuso marcar una fecha en el calendario por la que ilusionarme y sentirme agradecida por estar aquí precisamente este año”.

Aunque ha crecido en un ambiente católico, expresa que “vivir fuera me ha hecho cuestionarme mis creencias y, curiosamente, que también me reafirmara en ellas”.

Ser católico en el país musulmán más grande del mundo

A pesar de vivir en el país musulmán más grande del mundo, Socorro puntualiza que “hoy en día ser católico, estés donde estés, no es fácil. Y me refiero con esto a que, en no pocas ocasiones, supone nadar a contracorriente”.

En el caso de Indonesia, donde habitan cerca de 200 millones de musulmanes, remarca que “es de admirar la tolerancia que hay entre religiones, el sentimiento de comunidad que envuelve toda práctica de fe, independientemente de la religión, y la naturalidad con la que afirman ser creyentes”.

De hecho, asegura que “no creer en un Dios aquí es lo impropio. Es un país sumamente espiritual y eso se palpa en la gente y sus valores”.

Aunque Yakarta está “salpicada de mezquitas”, afirma que se siente agradecida porque hay una iglesia católica cerca de su oficina y otra muy cerca de donde vive.

“Ambas tienen misa en inglés los domingos y siempre están llenas. En ese sentido, la verdad que lo he tenido muy fácil”, señala.

Socorro Vázquez junto a una mujer indonesia durante la Misa del Papa Francisco en Yakarta. Crédito: cortesía

Una visita “muy valorada” por los católicos

La joven española tuvo la oportunidad de asistir a la multitudinaria Misa de clausura que el Papa Francisco presidió en el estadio “Gelora Bung Karno” en la tarde del 5 de septiembre.

“Me emocionó mucho ver a todo un estadio con 100.000 personas cantando y vibrando de alegría. Vino gente de muchas partes del país, con sus atuendos típicos. Era la mezcla de la diversidad de pueblos que caracteriza a Indonesia, unida por la misma fe”, señala.

Aunque de la homilía en italiano del Santo Padre solo pudo entender “algunas palabras sueltas”, asegura que siempre recordará aquellas con las que concluyó: “Hagan lío”.

Esto, para la joven, significa que el Pontífice pide que el catolicismo “no sea una religión individualista, sino que se busque cambiar el entorno y acercar a las personas a Dios”

Por último, explica que en un país como Indonesia “la presencialidad es muy importante, tanto en el plano empresarial como en cualquier otro contexto”.

“Creo que, en ese sentido, la visita del Papa será muy valorada por los católicos del país y ha demostrado que, a pesar de que son una minoría, han llenado todo un estadio y con listas de espera”, resalta.

Además, precisa que los indonesios católicos “se suelen relacionar con la comunidad parroquial a la que pertenecen y, con la visita del Papa Francisco, se ha creado un sentimiento de comunidad mucho mayor”