Una docuserie inmersiva de audio en 3D que cuenta las historias reales de un exorcista y las personas a las que ha ayudado comenzó su segunda temporada el mes pasado, después de encabezar las listas de podcasts.

The Exorcist Files (Los expedientes del exorcista), presentado por Ryan Bethea y el P. Carlos Martins, ofrece recreaciones dramáticas de los expedientes de casos del P. Martins, sacerdote católico y exorcista oficial en dos continentes y una autoridad en materia de combate espiritual.

El podcast experimentó un gran éxito tras su lanzamiento en enero de 2023, alcanzando la cima de la lista de religión de Spotify, y se mantuvo en el top 10 de Apple y Spotify durante la mayor parte del año. La temporada 2 del podcast se lanzó el 16 de julio.

Algo que diferencia a este podcast de otros es la experiencia binaural en 3D que proporciona, lo que significa que el podcast utiliza capas tridimensionales de sonidos para que los oyentes sientan que el episodio se desarrolla a su alrededor, como si estuvieran en la habitación con el P. Martins, mientras este habla con el individuo que sufre de opresión o posesión demoníaca y está a su lado mientras realiza el exorcismo.

“Siempre me han fascinado los milagros y el combate espiritual. Como productor, pensé que esto sería una historia fantástica”, dijo Bethea a CNA —agencia en inglés de EWTN News— en una entrevista. “Al no ser católico, cuando me enteré del proceso de investigación de milagros que acompaña a la canonización, me quedé asombrado. Y, por supuesto, cuando se trata de combate espiritual, la Iglesia Católica es la autoridad”.

Después de hablar con diferentes conexiones sobre su deseo de documentar la realidad de los eventos sobrenaturales, Bethea fue remitido al P. Martins. Le dieron su número de teléfono, lo llamó y fue rechazado de inmediato.

“Pensó que me estaba inventando la historia. Finalmente, cuando escuchó que, de hecho, me habían puesto en contacto con él, comenzamos a hablar sobre cómo sería un programa”, dijo. “Me impresionó mucho lo rápido que rechazó Hollywood. Se toma su trabajo muy en serio, y yo sabía que tenía que ganarme su confianza. En última instancia, ambos compartíamos el deseo de crear conciencia sobre el aumento de la actividad oculta y la realidad del mal. Ambos sabíamos que aprovechar los medios de entretenimiento modernos era la forma de hacerlo”.

A partir de ahí, los dos comenzaron a trabajar juntos para crear el podcast y decidieron realizarlo de forma independiente, utilizando Kickstarter y financiamiento colectivo para recaudar los fondos necesarios para producir el programa.

Bethea explicó que, si bien muchos piensan que hacer un podcast solo involucra a dos personas y algunos micrófonos, tratan a The Exorcist Files como “un programa de televisión”.

“Hay una enorme cantidad de investigación, docenas de actores profesionales, cientos de páginas de guiones y, por supuesto, la magistral mezcla de audio y sonido y la ingeniería que le da al programa su sonido característico”, compartió.

La campaña de Kickstarter fue un éxito, superando con creces sus expectativas de financiación, y pudieron costear completamente el podcast.

Bethea cree que el programa ha funcionado bien porque “en realidad tiene algo para todos”.

“Si eres cristiano, te encontrarás regocijándote al ver a Cristo demoler fortalezas demoníacas y ver a la gente liberada de cosas que han desconcertado a los médicos”, dijo. “Si eres un escéptico, disfrutarás del hecho de que traemos a otros expertos para argumentar el otro lado y tratar de explicar lo que sucedió. Y si eres fanático de las grandes historias, estas son algunas de las experiencias más salvajes de las que he oído hablar”.

Cuando se le preguntó qué espera que la gente se lleve de escuchar el podcast, enfatizó el hecho de que “el combate espiritual es algo real y que no se pueden tomar en serio las palabras de Jesús si no se tiene en cuenta la realidad del mal”.

“El objetivo no es asustar a la gente. Es simplemente apoyarse en una curiosidad humana para resaltar una realidad. Nos esforzamos mucho por tratar de reflejar el propio proceso de la Iglesia para lidiar con lo demoníaco. Me impresionó mucho lo minuciosos que son el P. Martins y sus colegas antes de asumir que algo es demoníaco”, agregó.

El presentador del podcast también espera que la gente pueda “celebrar y regocijarse con la libertad que han encontrado estas víctimas”.

“Incluso si escuchas y piensas que esto suena loco, o que las curaciones son psicosomáticas, está bien. Al menos puedes regocijarte en que las personas encuentren la libertad y sean sanadas. Eso es algo que todos podemos respaldar. Aquí hay algo para todos”.

Otro punto que Bethea enfatizó fue lo especial que ha sido para él ver “a protestantes y católicos dialogar juntos y acercarse más en la guerra compartida”.

“Hemos organizado noches en las que reunió a muchos evangélicos y católicos y el P. Martins habla sobre la historia de la Iglesia, el combate espiritual, y no puedo decirles la cantidad de protestantes que salen de estas reuniones y dicen: ‘Wow, estoy de acuerdo con gran parte de lo que dijo’”, compartió.

“Muchas personas me han dicho que ahora realmente están explorando el catolicismo por la misma razón por la que hacemos el programa: todos deberíamos querer la verdad. Ver a 40 católicos y protestantes reunidos alrededor de una sala de estar con un sacerdote católico rezando por ellos es una experiencia por la que estoy muy agradecido”, dijo Bethea, y agregó: “Por supuesto, hay diferencias teológicas significativas, pero hay un amor compartido por Jesús y una comprensión de que tenemos un enemigo común”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .