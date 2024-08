El arzobispo pakistaní Mons. Sebastian Francis Shaw, ha sido reemplazado como administrador de la Arquidiócesis de Lahore, según anunció el vicario general arquidiocesano el jueves 15 de agosto.

Según informes, Mons. Shaw enfrenta acusaciones de abuso sexual y fraude financiero, pero su futuro sigue siendo incierto debido a la falta de información oficial sobre su destitución y los motivos detrás de ella.

El 15 de agosto, el P. Asif Sardar, anunció durante la Misa en la Catedral de Lahore que el Arzobispo de Karachi, Mons. Benny Mario Travas, asumirá como administrador apostólico de la arquidiócesis en el noreste de Pakistán mientras Mons. Shaw se va “de sabático”, según informó UCA News.

El vicario general no explicó por qué el arzobispo de 66 años estaba dejando el cargo en su anuncio realizado durante la Solemnidad de la Asunción de María en la Catedral del Sagrado Corazón.

Mons. Shaw, quien dirigió la arquidiócesis más grande de Pakistán, con más de medio millón de católicos, desde 2013, ha sido acusado de abuso sexual y de vender propiedades de la Iglesia para entregar el dinero a su hermano y sobrino, según UCA News.

Los funcionarios de la Iglesia en Lahore no respondieron a la solicitud de UCA News para comentar sobre el reemplazo de Mons. Shaw, mientras que el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Pakistán, el Obispo de Hyderabad, Mons. Samson Shukardin, comentó que no tenía información oficial y no estaba “seguro del estatus del Arzobispo Shaw en este momento”, según el sitio web de noticias católicas.

El Vaticano aún no ha publicado la destitución del arzobispo.

Un canal de YouTube dirigido por cristianos, “National News Nama”, afirmó en julio que Mons. Shaw había sido suspendido debido a irregularidades financieras y que se estaría “asentando permanentemente en los Estados Unidos”.

El director del canal de YouTube, Francis Sodagar, le indicó a UCA News que tenía acceso a “información filtrada” sobre Mons. Shaw.

Mons. Shaw nació en el pequeño pueblo de Padri Jo Goth en el sureste de Pakistán en 1957. Después de unirse a la Orden de Frailes Menores, fue ordenado sacerdote de Lahore en 1991.

Fue designado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Lahore en 2009 y en 2013 fue nombrado Arzobispo de Lahore.

Mons. Shaw tiene una maestría en orientación y consejería de la Universidad De La Salle en Manila, Filipinas.

