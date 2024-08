El próximo 12 de septiembre se estrenará en Colombia la película Nacimiento, que narra la vida de San Andrés Kim Taegón, el primer sacerdote y mártir católico de Corea, cuya historia también ha llevado a la conversión del director de la cinta.

San Andrés Kim nació en el seno de una familia católica en 1821 al sur de Seúl, durante el gobierno de la dinastía Joseon, “y fue elegido por los misioneros de la Sociedad de París para viajar a Macao (China) para prepararse como sacerdote”, indicó en una nota Películas Católicas Colombia, distribuidora de la cinta en el país.

En China, el futuro mártir fue ordenado sacerdote en 1845 por el primer obispo de Seúl, el francés Mons. Jean-Joseph Ferréol.

Sin embargo, de regreso a Corea “fue perseguido y detenido por su labor misionera. Fue martirizado en 1846 con tan sólo 25 años”.

El mártir “se destacó por ser pionero en la dignidad humana, sobre todo, porque Corea era una sociedad ordenada en castas y Kim predicó que, por estar ‘hechos a imagen de Dios’, todos los hombres y mujeres son iguales y tienen la misma dignidad. Esto le llevó a renunciar a los privilegios de pertenecer a la nobleza y a querer vivir en igualdad con todos”, relata la nota.

Sobre la película “Nacimiento”

La película Nacimiento, que podrá apreciarse en Colombia en las salas de Cinermark, ha sido dirigida por Park Heung-sik, a quien la historia de San Andrés Kim Taegón lo llevó a convertirse al catolicismo.

“Yo no era católico cuando hice esta película. Entonces, creo que pude ver muchos aspectos que historiadores de la Iglesia Católica coreana habían pasado por alto y así retratar la vida del padre Kim de una manera más cercana a su verdadero carácter”, compartió a la revista española Misión en una entrevista publicada en febrero.

“Gracias a esta película —añadió— tuve el honor de encontrarme dos veces con el Papa Francisco, a quien admiro desde hace mucho tiempo. Me conmovió mucho pensar que la vida del padre Kim me había llevado hasta aquí. Fui bautizado en marzo del año pasado. Mi nombre de bautismo es Francisco. El padre Kim me dio el valor para dar este paso”.

La cinta dura dos horas y media, y ha sido producida por Min Film, con la coproducción de Catholic Cultural Center - Alma Art. Para su grabación se eligieron escenarios en Macao y en diferentes partes de Corea del Sur.