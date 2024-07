A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha aprobado apariciones, visiones y mensajes sobrenaturales, llamados en general revelaciones privadas, de diversos santos, beatos e incluso de fieles que no han llegado a los altares. Pero, ¿qué relevancia tienen para la fe y es obligatorio aceptarlas? Aquí 5 datos importantes a tener en cuenta.

1.- Fundamentos bíblicos

El entonces Cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, siendo Prefecto de la Congregación (hoy Dicasterio) para la Doctrina de la Fe, destacó en su Comentario Teológico sobre el Mensaje de Fátima , en el año 2000, algunas citas bíblicas para explicar este tipo de manifestaciones sobrenaturales.

Los pastorcitos de Fátima afirmaron que la Virgen se les apareció y guardaron un secreto. Crédito: Dominio Público - Wikimedia Commons

Cristo dijo en la Última Cena: “Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él los introducirá en toda la verdad… recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes”.

Asimismo, San Pablo Apóstol exhortó : “No extingan la acción del Espíritu; no desprecien las profecías; examínenlo todo y quédense con lo bueno”.

2.- Revelación pública y privada

El Cardenal Ratzinger explicó que en la doctrina de la Iglesia existen dos tipos de revelaciones: la pública y la privada.

La revelación pública es “la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento”.

Al respecto, indicó que en Cristo “Dios ha dicho todo” y que la “revelación ha concluido con la realización del misterio de Cristo”, contenido en el Nuevo Testamento. No obstante, recordó que el Catecismo indica que si bien la revelación está finalizada, no está del todo explicitada.

En este contexto, describió que la revelación privada “se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento; es ésta la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima”, precisó.

3.- ¿Las revelaciones privadas son verdades de fe?

El Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza que si bien la Iglesia ha aprobado algunas revelaciones privadas a lo largo de los siglos, éstas “no pertenecen al depósito de la fe [Sagradas Escrituras y la Tradición]. Su función no es la de ‘mejorar’ o ‘completar’ la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia”.

En este sentido, el Cardenal Ratzinger explicó que una revelación privada es “una ayuda para la fe” y creíble solamente si remite a la “única revelación pública”. Puede ayudar a “comprender y vivir mejor el Evangelio”, pero “no es obligatorio hacer uso de la misma”, precisó.

Cristo se le apareció a Santa Margarita de Alacoque y le pidió que se celebre la fiesta de su Corazón. Crédito: Shutterstock

Asimismo, destacó que las revelaciones privadas pueden también tener influencia en la liturgia, como fue el caso del Corpus Christi y del Sagrado Corazón. Cabe recordar que estas dos fiestas populares se instituyeron gracias a las experiencias místicas de Santa Juliana y Santa Margarita de Alcorque , respectivamente.

4. Tres formas de revelaciones privadas

El futuro Papa describió que existen tres formas de revelaciones. La primera es la “visión [o percepción] con los sentidos” de imágenes o figuras que se pueden ver o encontrar físicamente en el exterior, como un árbol o una casa.

Santa Catalina Labouré escuchando las indicaciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Crédito: Famvin.org (Familia Vicentina)

La segunda es la “visión interior”, en la que sólo el vidente o los videntes pueden ver, como fue el caso de las visiones de la Virgen de Fátima con los pastorcitos. No es una fantasía, enfatizó el Cardenal Ratzinger, sino que es ver “lo no visible por los sentidos” porque son “objetos” verdaderos que no pertenecen a nuestro mundo sensible.

El último tipo de revelación, pero no menos importante, es la “visión espiritual”, llamada también visio intellectualis. La cual se suele dar a nivel intelectual y sin imágenes.

5.- Nuevas revelaciones privadas

Este mes de julio de 2024 el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha dado “luz verde” a algunas revelaciones privadas. Entre ellas se encuentran las apariciones de la Virgen María como Rosa Mística a la vidente italiana Pierina Gilli, declarando que “no contiene elementos teológicos o morales contrarios a la doctrina de la Iglesia”.

En 1846, la Virgen de la Salette se apareció a Maximino Giraud y Melanie Mathieu. Ninguno de los videntes está en los altares. Crédito: Facebook - Sanctuaire de Notre Dame de la Salette

Asimismo, el Dicasterio autorizó a los fieles dar culto a Nuestra Señora de la Roca , en Italia, aunque con prudencia y sin confirmar los hechos sobrenaturales. Se cuenta que en 1968 el vidente Cosimo Fragomeni observó un haz de luz en un acantilado. Luego se le apareció la Virgen María, quien lo llamó a la conversión y a la oración.

Por último el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha confirmado el Nihil obstat (nada se opone) a los relatos de Gioacchino Genovese , quien afirmó haber tenido “visiones intelectuales” sobre el misterio de la Santísima Trinidad y su misericordia.