La Iglesia Católica en Colombia invita a celebrar el 75° aniversario de ordenación de un sacerdote de 101 años de edad.

La Arquidiócesis de Manizales animó a los fieles a unirse a las celebraciones por el aniversario del P. Evelio Valencia García, nacido en Neira, municipio del departamento de Caldas, el 3 de enero de 1923; y ordenado sacerdote el 11 de junio de 1949.

“La Arquidiócesis de Manizales felicita al padre Evelio y da gracias a Dios por su vida y su testimonio de fidelidad a Dios y a la Iglesia”, señala la invitación para los festejos por el sacerdote.

“El Padre Evelio ha ejercido su ministerio sacerdotal en Chinchiná, Aránzazu, Agudas, La Cabaña, Pueblo Rico, en Manizales en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen”.

El sacerdote también ha sido capellán del Instituto Universitario, párroco de Nuestra Señora de la Macarena en la Sultana, capellán del Hospital Santa Sofía y capellán de Jardines de la Esperanza.

La nota de la Arquidiócesis señala que la Misa de acción de gracias por los 75 años de sacerdote del P. Evelio se celebrará el martes 11 de junio a las 3:00 p.m. en Villa Kempis, localidad donde reside el presbítero en una casa de retiro.

La Eucaristía será presidida por Mons. José Miguel Gómez Rodríguez, Arzobispo de Manizales.

¿Quién es el P. Evelio Valencia García?

El P. Evelio Valencia García proviene de una familia de cuatro hijos, en las que también habían otras personas longevas que llegaron hasta los 90 – 95 años. Ingreso al Seminario de Manizales a los 16 años; y fue ordenado algún tiempo después, con 26 años de edad.

En entrevista concedida al diario colombiano La Patria en 2022, cuando cumplió 99 años, el sacerdote dijo que no tenía un “secreto” para su vitalidad y agregó: “No sé si será algo hereditario, pero me considero bendecido por Dios”.

“Antes trotaba, era para mí una cosa religiosa, todos los días salía, pero desde que empezó a caer ceniza del Volcán Nevado del Ruiz hasta ahí llegó esa afición. He tenido una salud muy plena; soy hipertenso controlado y me implantaron un marcapasos, que es formidable porque me permite vivir bien, dormir bien", compartió el sacerdote colombiano.

Al consultársele si tenía algún consejo para los sacerdotes, el P. Evelio respondió: "Qué va a decir uno alguna cosa, ni del Papa ni del obispo, porque el obispo es el Papa en la arquidiócesis y uno está siempre con esa docilidad y sencillez con que debe obrar para halagar a Dios".

Ya para entonces, el presbítero tenía 12 años en la casa de retiro y contaba que no necesitaba de alguna ayuda para hacer sus cosas. “Como cosa singular, durante los 12 años en Villa Kempis se han muerto entre 18 y 20 sacerdotes, casi todos menores que yo, solamente dos eran mayores", relató.

El P. Evelio también resaltó que “desde que se dijo que Colombia era un estado laical muchas cosas han cambiado, hasta las fiestas religiosas dan más importancia a lo mundano que a la devoción, pero así y todo no se ha perdido la fe en Dios".