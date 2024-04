Papa Francisco: En un mundo que resalta los excesos, la templanza pone orden en el corazón

En esta línea, resaltó que “todo, de hecho, en nuestro mundo empuja al exceso” y afirmó que, en cambio, “la templanza se lleva bien con actitudes evangélicas como la pequeñez, la discreción, el disimulo, la mansedumbre”.

“Quien es templado aprecia la estima de los demás, pero no hace de ella el único criterio de cada acción y de cada palabra. Es sensible, sabe llorar y no se avergüenza de ello, pero no llora sobre sí mismo. Derrotado, se levanta; victorioso, es capaz de volver a su antigua vida escondida de siempre. No busca el aplauso, pero sabe que necesita de los demás”.

El Papa Francisco aseguró que “no es cierto que la templanza nos vuelva grises y sin alegría. Al contrario, hace que uno disfrute mejor de los bienes de la vida”.