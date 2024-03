Este sacerdote fabrica una “escalera al cielo”

Al verse atraído por este estilo de vida, le preocupaba que su brújula moral se estuviera desorientando. "Así que volví a casa". Después, tuvo una intensa experiencia de Dios como un Dios personal, que había dudado que fuera posible como agnóstico. "Pero volver a la fe católica tuvo que llevar unos años más".

"Fue el escrito de San Ignacio de Antioquía sobre la Eucaristía lo que realmente me trajo de vuelta al catolicismo", compartió. "Seguí desarrollando mi relación con Dios, pensando que estaba llamado al matrimonio. Pero en cierto momento, me di cuenta de que me estaba llamando al sacerdocio. Es un llamado a pelear la buena batalla". Se involucró en la apologética y descubrió que era necesario enseñar a los estudiantes de secundaria sobre la moralidad sexual. "Sentí la necesidad de enseñar a los estudiantes de secundaria lo que era la sexualidad auténtica, la identidad humana y la dignidad para que el mundo secular no se los comiera". Comprender mejor la teología del cuerpo lo llevó a un amor más profundo por el Santísimo Sacramento. Fue en peregrinación a Tierra Santa y a Roma, y luego tuvo un sueño muy intenso en 2012. "Empezaba a tener devoción por Juan Pablo II. Y en este sueño, Juan Pablo II y yo estábamos en un restaurante italiano. El Papa me dice: 'Tengo hambre', y yo digo: 'Yo también'. Entonces él dice: 'Ve a alimentar a la gente'". El futuro sacerdote tomó esto como una referencia a la Eucaristía.

Así que se dedicó a vender su casa, que acababa de construir, a terminar su relación con su novia y a desvincularse del negocio familiar.