Líder provida asegura que la maternidad salva a las mujeres

"La maternidad realmente me ha salvado la vida", dijo. "Le digo a mi hija que me salvó la vida porque estaba muy perdida y Dios me dio este regalo".

"La mirada de mi hija, la sonrisa de mi hija, el abrazo de mi hija me curaron", dijo Zezé. "Estaban curando mis dolencias visibles y esas invisibles que sentimos, que sufrimos, pero que nos levantamos con cada sonrisa, cada ‘te amo’ de mi hija".

"Entonces, cuando escuchamos a las mujeres hablar de mis derechos, de mi cuerpo, de mis reglas, de mis derechos sexuales y reproductivos, cuando tratan de aislar o ignorar la existencia de otro ser humano allí, creo que las mujeres se vuelven menos virtuosas", señaló. "Negar la existencia y la dignidad de este otro ser humano. Esta es realmente la razón de la tristeza y el empobrecimiento de la mujer misma, la que fue engendrada, la que tuvo el privilegio de nacer".