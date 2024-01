8 datos que debes conocer sobre San Pablo y su conversión

Uno de los derechos que confería la ciudadanía romana era el de que su caso fuera juzgado directamente ante el césar, por lo que uno de los puntos de inflexión en el libro de los Hechos se encuentra en el capítulo 25, donde leemos:

“Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, dijo a Pablo: '¿Quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allí por estos cargos ante mí?'. Pero Pablo dijo: 'Estoy ante el tribunal del césar, donde debo ser juzgado; a los judíos no he hecho ningún mal, como bien sabéis. Si, pues, soy un malhechor, y he cometido algo por lo que merezco morir, no intento escapar de la muerte; pero si no hay nada en sus acusaciones contra mí, nadie podrá entregarme a ellos. Apelo al césar'. Entonces Festo, después de consultar con su consejo, respondió: 'Has apelado al césar; al césar irás'".