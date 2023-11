Universidad católica femenina ahora acepta a hombres que se identifican como mujeres

Saint Mary’s College no es la única universidad católica diferenciada por sexos en Estados Unidos que ha anunciado que aceptará personas del sexo opuesto.

El College of Saint Benedict, exclusivamente femenino, y la Universidad Saint John’s de Minnesota, exclusivamente masculina, indican en su sitio web conjunto que “apoyan el derecho de cada estudiante a la autoidentificación”, incluidos “individuos transgénero, no binarios, de género fluido y no conformes con el género”.

El 10 de marzo, el Papa Francisco calificó la ideología de género como “una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas”.

“¿Por qué es peligrosa? Porque diluye las diferencias, y lo rico de los hombres y de las mujeres y de toda la humanidad”, declaró al medio argentino La Nación.