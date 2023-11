Camino Sinodal causa tensiones entre obispos de Alemania y Polonia

“Estuvimos de acuerdo en que estos no son tiempos fáciles para la Iglesia en ambos países”, continuó Mons. Bätzing, “y que queremos permanecer juntos como vecinos, especialmente en estos tiempos, incluso si percibimos diferencias culturales en la legítima diversidad del catolicismo y buscamos nuestro camino hacia un buen futuro en el que aspiramos a ser testigos de las buenas noticias para la gente, como siempre lo hemos hecho”.

El obispo alemán añadió que en el futuro "las preguntas que surjan y los posibles malentendidos en nuestra percepción mutua deben abordarse y compartirse de forma probada y comprobada en el grupo de contacto germano-polaco".

No está claro si esta maniobra del prelado alemán disipará las preocupaciones sobre el Camino Sinodal. No sólo han aumentado los temores de un nuevo cisma en Alemania en los últimos meses, sino que durante años los líderes de la Iglesia, no sólo de Polonia sino también de los países nórdicos y de todo el mundo, han planteado públicamente sus preocupaciones sobre el Camino Sinodal.