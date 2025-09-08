La Iglesia Católica celebra este 8 de septiembre la fiesta de la Natividad de la Virgen María. En esta fecha especial, numerosos fieles, comunidades religiosas y organizaciones se unieron en redes sociales para felicitar a la Madre de Dios y expresar su devoción.

Mensaje de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La fundación pontificia ACN compartió un mensaje desde su página de Facebook,: “Hoy celebramos la Natividad de la Virgen María, el día en que nació la aurora que anuncia la venida de Cristo. Su nacimiento es signo de esperanza y de la ternura de Dios que prepara la salvación desde lo pequeño y lo humilde.

Asimismo, recordó especialmente a los cristianos que sufren persecución: “En ACN unimos nuestra misión a la de la Santísima Virgen: ser portadores de esperanza para tantos hermanos que sufren persecución y necesidad en el mundo”.

Mensajes desde América y España

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) escribió en X: “Hoy celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María, la aurora que anuncia la llegada de la Salvación. Su nacimiento nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas con amor y esperanza”.

Los obispos latinoamericanos también compartieron un extracto de la homilía de San Juan Pablo ll durante la Misa en Frascati, el 8 de septiembre de 1980: “iOh Virgen naciente, esperanza y aurora de salvación para todo el mundo, vuelve benigna tu mirada maternal hacia todos nosotros, reunidos aquí para celebrar y proclamar tus glorias!”.

🌸🙏 Hoy celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María, la aurora que anuncia la llegada de la Salvación. Su nacimiento nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas con amor y esperanza. 💙✨ @Pontifex_es @CudaEmilce #VirgenMaría #NatividadDeMaría #MadreDeLaIglesia pic.twitter.com/Qn9inW05bt — CELAM (@CelamWeb) September 8, 2025

El economista y procurador de VOX Jesús García-Conde se unió a la conmemoración: “La Virgen María cumple años hoy. Gracias, Madre, por decir sí a Dios y mostrarnos el camino de la humildad y la confianza”.

Las Hijas de la Caridad de Ecuador compartieron un mensaje de gratitud: “Nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial, que, con ser estrella, es tal, que el mismo Sol nace de ella. Una Virgen nace con promesa de redención y vida para el mundo. Es María recién nacida. ¡Feliz fiesta de la Nativida de María!”.

🌟"Nace en el suelo tan bella

y con luz tan celestial,

que, con ser estrella, es tal,

que el mismo Sol nace de ella"



Una Virgen nace con promesa de redención y vida para el mundo. Es #María recién nacida.



¡Feliz fiesta de la #NatividadDeMaría!💐 pic.twitter.com/fnzDgDyDFp — Hijas de la Caridad (@HijasCaridadEC) September 8, 2025

Desde España, la Archidiócesis de Toledo recordó que María conduce a Cristo: “En la Fiesta de la Natividad de María tenemos presentes a tantas comunidades parroquiales que hoy la celebran bajo diversas advocaciones. ¡Que María sea para todos la Madre que nos lleva hasta Jesús!”.

En la Fiesta de la Natividad de María tenemos presentes a tantas comunidades parroquiales que hoy la celebran bajo diversas advocaciones. ¡Que María sea para todos la Madre que nos lleva hasta Jesús!#NatividadDeMaría pic.twitter.com/qnI3pBZAU0 — Archidiócesis de Toledo (@architoledo) September 8, 2025

Avanzada Católica, el movimiento de laicos de Pro Ecclesia Sancta, escribió en redes sociales: “La Natividad de María es un evento de inmensa importancia, pues su nacimiento, libre de pecado original, representa el cumplimiento de la promesa de Dios a la humanidad. Al venir al mundo, María se convirtió en el vehículo de la fidelidad eterna de Dios, la mujer elegida para ser la Madre de Cristo y para aplastar la cabeza de la serpiente”.

Una celebración universal

La Iglesia celebra la Natividad de la Virgen nueve meses después de la solemnidad de su Inmaculada Concepción. Es una de las tres únicas fiestas de nacimiento que se conmemoran en el calendario litúrgico, junto con la de Jesús y San Juan Bautista.