A poco de celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el viernes 27 de junio, les compartimos un emotivo poema en forma de oración dedicado al Divino Amor por Santa Teresa de Lisieux, Doctora de la Iglesia y patrona de las misiones.

En los archivos del Carmelo de Lisieux se encuentran las estrofas de este texto escritas a puño y letra por Santa Teresita (1873-1897). Ella solía decir: “En el Corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor”.

El poema lleva por título “En el Sagrado Corazón de Jesús” y está compuesto por 8 párrafos. Al inicio recuerda la angustia de Santa María Magdalena por ver al Maestro, quien al mostrarle su rostro le devolvió la paz y la alegría.

Luego ella expresa tener esa misma inquietud de encontrarse con el Señor, quien está en la Eucaristía y le permite descansar en su tierno Corazón. A continuación, los tres últimos párrafos en los que la Santa le pide a Jesús vivir siempre en su amor.

6. Oh Corazón de Jesús, tesoro de ternura

Eres mi felicidad, mi única esperanza,

Tú que supiste encantar mi tierna juventud

Quédate conmigo hasta la última noche

Señor, sólo a Ti di mi vida

Y todos mis deseos te son bien conocidos

Está en tu bondad siempre infinita

¡Cómo quiero perderme, oh Corazón de Jesús!

7. ¡Ay! Lo sé bien, todas nuestras justicias

No tienen valor ante tus ojos

Para dar valor a mis sacrificios

Quiero arrojarlos a tu Divino Corazón

No encontraste a tus ángeles impecables

¡En medio del relámpago diste tu ley!...

En tu Sagrado Corazón, Jesús, me escondo

¡Yo no tiemblo, mi virtud eres Tú!...

8. Para poder contemplar tu gloria

Tienes que, lo sé, pasar por el fuego

Y elijo para mi purgatorio

¡Tu amor ardiente, oh Corazón de mi Dios!

Mi alma exiliada dejando esta vida

Quisiera hacer un acto de puro amor

Y luego volar al Cielo su patria

Entrad en vuestro Corazón sin rodeos.

Puede leer el poema completo aquí.