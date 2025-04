La Semana Santa o Semana Mayor es el tiempo más importante de todo el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Muchos países incluso declaran días feriados para que los fieles participen en sus actividades, pero no en todas las naciones americanas se celebra oficialmente.

A continuación presentamos algunos de los países de América donde no se celebra la Semana Santa.

México

La nación que alberga la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe no contempla la celebración de la Semana Santa de manera oficial. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos define al país como laico y no adopta ninguna religión en particular, al tiempo que sostiene el “principio histórico de la separación del Estado y las iglesias”. Los fieles pueden asistir a las Misas de Semana Santa, pero no cuentan con feriados religiosos.

Estados Unidos

De acuerdo al calendario oficial de los Estados Unidos de Norteamérica sobre los días festivos, el país no reconoce ninguna fecha de la Semana Santa como feriado. Puede haber excepciones en cada estado, pero a nivel federal no se celebra.

Uruguay

Este país sudamericano, al noreste de Argentina, tampoco conmemora la Semana Mayor. Su Constitución señala en su artículo 5 que “el Estado no sostiene religión alguna”. No obstante, a la Semana Santa se le llama Semana del Turismo, siendo el Jueves y el Viernes Santo feriados laborables.

Cuba

La isla, bajo el régimen comunista, tampoco reconoce la Semana Santa, pero un avance es que las autoridades declaran cada Viernes Santo como día de receso laboral. Esto de acuerdo a la ley 116 del Código de trabajo, que en su artículo 100 establece “como día de receso laboral el Viernes Santo de cada año”.

Otros países del mundo que tampoco celebran la Semana Santa de manera oficial son los de mayoría musulmana como Turquía, Egipto e Irak. Asimismo, en el continente asiático están Japón con creyentes del sintoísmo y budismo, y China con un gran número de budistas.

Cabe resaltar que la Iglesia Católica está presente en casi todos los países del mundo y aunque no todas las naciones festejan la Semana Mayor, los fieles sí lo hacen.