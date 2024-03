“Llego con la estampita y le digo a mi hijo: ‘Ponésela delante de la cunita’. Más tarde, me llama de la clínica y me dice: ‘¡Papá, Tomi dio un vuelco que ni los médicos pueden creer lo que ha sucedido!’”, recordó. “Se lo comenté a Jorge y él dice: ‘Yo no hice nada’”.

“Este hombre transmite algo que está en el aire y no lo vemos ninguno de nosotros. Fue una cosa realmente milagrosa”, aseguró.

San Expedito es un santo con una gran devoción en Argentina. Su santuario, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, recibe una gran afluencia de fieles el 19 de cada mes, y en especial el 19 de abril, día de su fiesta litúrgica.