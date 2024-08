Cada 27 de agosto se celebra la fiesta de Santa Mónica, mamá del gran Obispo San Agustín de Hipona. Por ello, compartimos 4 datos de la que es modelo de madre del hogar.

1. Un obispo le hizo una profecía

San Agustín cuenta en su libro Las confesiones (libro tercero) que su madre Santa Mónica sufría mucho porque él era seguidor del maniqueísmo, cuya doctrina despreciaba al cristianismo y creía tener respuesta para todo con la razón.

En una ocasión, un obispo, que cuando era niño siguió también esta religión, al ver las insistentes súplicas de Mónica para que él hablara con Agustín, le dijo: “Vete en paz, mujer; ¡así Dios te dé vida! que no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas”.

2. Recibió consuelo en un angelical sueño

Cuenta San Agustín, también en Las Confesiones (libro tercero), que cuando él andaba por malos pasos, su madre soñó que estaba parada sobre una regla de madera y un joven resplandeciente le preguntó el por qué lloraba diariamente.

La santa le señaló que por su hijo y el de aspecto de ángel le contestó que donde estaba ella, estaba también su hijo. De pronto vio a Agustín a su lado sobre la misma regla.

3. Pidió ser enterrada fuera de su patria

El sitio web de vidas de santos Corazones.org indica que Santa Mónica nació en Tagaste, en el año 331 al norte de África, y viajó hasta Italia para ayudar a que su hijo se convirtiera.

Tras el bautismo de San Agustín, se fueron al puerto de Ostia con la intención de volver a África, pero Santa Mónica, después de ver que ya había obtenido su anhelado sueño de ver a su hijo como cristiano, cayó gravemente enferma y murió a los 56 años.

Cuenta San Agustín en Las Confesiones (libro noveno) que su madre dijo: “Enterrad este cuerpo en cualquier parte, ni os preocupe más su cuidado; solamente os ruego que os acordéis de mí ante el altar del Señor doquiera que os hallareis”.

4. ¿Cómo mantener la paz en el hogar?

Corazones señala que Mónica se casó con Patricio, un hombre pagano y con carácter muy fuerte y violento, pero que nunca le alzó la mano a su esposa. Hay quienes indican que el esposo incluso era mujeriego. Sus vecinas, que tenían maridos también violentos y que las golpeaban, le preguntaban qué hacía cuando Patricio se enojaba.

La santa les decía : "Es que, cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto entrar en pelea, pues....no peleamos".

En este sentido, ella aconsejaba dominar "la lengua", origen de muchos de los problemas en el hogar. Corazones enfatiza que la santa, con sus oraciones y ejemplo, poco a poco logró la conversión de su esposo, quien murió santamente. Además, también logró convertir a su suegra.

