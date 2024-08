Hoy se celebra la fiesta del santo doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, día en el que muchas personas suelen compartir sus frases emblemáticas, aunque también algunas que en realidad nunca dijo.

Estas son algunas frases que San Agustín no dijo:

1. El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página

Esta frase no se encuentra en ninguno de los escritos de San Agustín. Antes de llegar a las redes sociales, la frase fue atribuida en el libro “Select Proverbs of All Nations” (1824) de Thomas Fielding, en la página 216, y luego en el libro “20.000 Quips & Quotes” (1995) de Evan Esar, en la página 822.

2. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro

Esta frase es a veces atribuida a San Agustín, pero en realidad pertenece al libro Persian Rosary (1929) del autor persa estadounidense Ahmad Sohrab.

3. La verdad es como un león, no necesitas defenderla. Déjala libre, se defenderá a sí misma

Esta es una frase parafraseada y que corresponde a las ideas del pastor bautista reformado inglés Charles Haddon Spurgeon. En realidad, el autor transmitió la idea de la frase al menos tres veces, pero lo dijo de otra forma.

4. Cuando estoy aquí no ayuno el sábado; pero cuando estoy en Roma sí

Esta frase no la dijo San Agustín, sino San Ambrosio, su mentor. Cuando San Agustín visitó Milán, descubrió que no había costumbre de ayunar los sábados y por ello preguntó sobre el tema a San Ambrosio, quien le respondió: “Cuando estoy aquí no ayuno el sábado; pero cuando estoy en Roma sí, sea cual sea la iglesia a la que vengas”.

El texto se puede encontrar a la carta de San Agustín a Casulanus.

5. Unidad en las cosas necesarias, libertad en las cosas dudosas, amor en todas las cosas

A menudo se atribuye esta frase erróneamente a San Agustín. Sin embargo, fue utilizada por primera vez en 1617 por el Arzobispo de Split (Croacia), Mons. Marco Antonio de Dominis, es su obra De republica ecclesiastica.

6. El que canta reza dos veces

Esta frase no aparece en ninguno de sus escritos. Sin embargo, en un comentario que escribió sobre el salmo 72 hay una frase que se asemeja: “Pues aquel que canta alabanzas, no solo alaba, sino que también alaba con alegría; aquel que canta alabanzas, no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento, en la canción del amante hay amor…”.

7. Entre heces y orina nacemos

Fue atribuido al Padre de la Iglesia por Sigmund Freud en su libro dedicado al estudio del caso sobre Dora. Freud parece haberlo encontrado en un libro de texto de anatomía de Josef Hyrtl (1867). Este último pudo haber inventado la pertenencia de la frase.

Este artículo fue publicado originalmente el 28 de agosto de 2019. Ha sido actualizado para su republicación.