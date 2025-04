A muy poco para el fin de la Cuaresma, es posible que no hayamos sacado el mayor provecho a este tiempo de oración, ayuno y limosna. Por ello, te compartimos 10 consejos prácticos para terminar de vivir a plenitud estos días y preparar el corazón para el inicio de la Semana Santa 2025, que es el tiempo litúrgico más importante de la Iglesia Católica.

Los cuarenta días del tiempo de Cuaresma nos dan la oportunidad de renovar nuestra fe mediante una conversión sincera, es decir, de arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros para acercarnos más a Jesús y así poder recibir del mejor modo posible la gran fiesta de la Pascua.

Gracias al libro Holy Hacks: Everyday Ways to Live Your Faith & Get to Heaven (Santos Trucos: formas cotidianas de vivir tu fe y llegar al Cielo), te presentamos 10 consejos para aprovechar al máximo los últimos días de la Cuaresma.

1. Reza por los demás

Una de las obras espirituales de misericordia es orar por los vivos y los muertos. Este año podemos rezar especialmente por la salud del Papa Francisco, por los niños no nacidos, por los cristianos perseguidos y por los miles de afectados alrededor del mundo por la violencia de la guerra, especialmente en Ucrania y Gaza.

2. Da gracias a Dios por lo malo que te pase

Es importante recordar dar gracias a Dios en todo momento, incluso cuando nos toque afrontar inconvenientes o pasar dificultades. Si tus circunstancias te lo permiten, aprovecha este tiempo para visitar una iglesia y agradecer al Señor por las gracias que recibes, pero también por las dificultades. Pídele su ayuda para afrontarlas con paciencia y confianza en Él.

3. Toma tus sufrimientos y únete a los de Cristo en su pasión y crucifixión

En el libro La Divina Misericordia en mi alma: El diario de Santa Faustina, la religiosa polaca que recibió mensajes de Jesús sobre la devoción a la Divina Misericordia, explicó que su sacrificio cobra sentido cuando se une al del Señor.

4. Haz el Vía Crucis en casa

Acude a tu parroquia y reza el Vía Crucis en comunidad; pero en caso de que esto no sea posible, también puedes hacer las estaciones caminando en distintos ambientes de tu casa o en algún lugar tranquilo. Lo importante es rezar meditando en los sufrimientos de Jesús por nosotros.

5. Reza por la persona que te ofenda o irrite

El Señor Jesús nos pidió rezar y hacer el bien a todos, en especial a nuestros enemigos. Este tiempo es propicio para rezar por quienes nos caen mal, nos irritan, ofenden o incordian.

6. Ayuna de aquello que te aleja de Dios

Además del ayuno tradicional que recomienda y promueve la Iglesia desde hace muchos siglos, que tiene que ver con los alimentos, debemos también abandonar todas esas conductas que nos alejan de Dios y de nuestros hermanos.

La Madre Angélica, fundadora de EWTN, explicaba que el sentido de estos sacrificios es que nos ayudan a imitar a Jesús, fortaleciendo nuestra voluntad. Cuando pecamos, aseguraba la religiosa, muchas veces lo hacemos por error, pero muchas otras lo hacemos por la incapacidad de negarnos a nosotros mismos.

La fundadora de EWTN decía que “la Cuaresma no es sobre hacer penitencia 40 días, sino un recordatorio de que hay mucho en mí que no ha cambiado ni un ápice”.

7. Ayuna con pan y agua

Para algunas personas este sacrificio puede ser muy grande. Andrew LaVallee, fundador de Live the Fast señala que "un ayuno de pan y agua nos enseña a distinguir entre lo que necesitamos y lo que queremos", además de ayudarnos a entrar "en un espíritu pobre, pues nuestra comida es sencilla pero satisfactoria".

Así que elige un día en el que solo comas pan y agua, o también puedes decidir no comer entre comidas, o negarte un postre o un dulce después del almuerzo o la cena.

8. Pídele a Dios que revele al "Lázaro" de tu vida

Sí de verdad ponemos atención a nuestra realidad, se hace visible la gran cantidad de personas que necesitan ayuda de manera muy concreta. Hoy más que nunca hay alguien que nos necesita para satisfacer sus necesidades urgentes, como alimentos y medicinas, así que pídele a Dios la gracia de poder reconocerlo y actuar con misericordia.

9. Dona el dinero destinado a cosas no esenciales

Si te abstienes de algo no esencial, puedes donar ese dinero a los pobres. También puedes buscar iniciativas de caridad que esperan las generosas donaciones de todos, o ayudar a los pobres que veas por el camino y necesiten de ti.

10. Colabora con otras causas dignas

Si bien los alimentos y medicinas para los más necesitados son importantes, también hay otras causas dignas con las que se puede colaborar, y que requieren de apoyo económico para alcanzar sus nobles propósitos.

Por ejemplo, puedes colaborar con hospitales de caridad, orfanatos, centros de ayuda a mujeres embarazadas y cualquier causa que contribuya a mejorar la dignidad de las personas que afrontan situaciones difíciles.



