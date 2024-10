Un día como hoy, el 16 de octubre de 1978, San Juan Pablo II fue elegido Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y sucesor 263 del Apóstol Pedro.

"¡Alabado sea Jesucristo!", fueron las primeras palabras del Papa Juan Pablo II al asomarse al balcón que da a la Plaza de San Pedro desde la Basílica del mismo nombre.

"Queridísimos hermanos y hermanas: Todos estamos apenados todavía por la muerte de nuestro amadísimo Papa Juan Pablo I. Y he aquí que los eminentísimos cardenales han designado un nuevo Obispo de Roma. Lo han llamado de un país lejano, lejano pero muy cercano siempre por la comunión en la fe y tradición cristiana", continuó.

San Juan Pablo II no tuvo problemas en decir, sereno, que sintió "miedo al recibir esta designación, pero lo he hecho con espíritu de obediencia a Nuestro Señor y con confianza plena en su Madre María Santísima".

"No sé si podré explicarme bien en vuestra... nuestra lengua italiana; si me equivoco, me corregiréis", dijo luego, en medio de los aplausos y la ovación de los fieles presentes.

"Y así me presento a todos vosotros para confesar nuestra fe común, nuestra esperanza y nuestra confianza en la Madre de Cristo y de la Iglesia; y también para comenzar de nuevo el camino de la historia y de la Iglesia, con la ayuda de Dios y con la ayuda de los hombres", concluyó.

El pontificado de San Juan Pablo II ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia, con una duración de casi 27 años.

La vida de Karol Wojtyla, Juan Pablo II

Karol Józef Wojtyla nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia (Polonia), el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los tres hijos de Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska.

Tras ser elegido Papa en 1978, San Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 en el país europeo. Además, como Obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias de la Ciudad Eterna.

Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su atención a la familia le llevó a inaugurar los encuentros mundiales de las familias en 1994.

Entre sus principales documentos se encuentran 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas.

San Juan Pablo II promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica en 1992, a la luz de la Revelación autorizadamente interpretada por el Concilio Vaticano II. Reformó el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales; y reorganizó la Curia Romana.

San Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005 a las 9:37 p.m. (hora local), mientras concluía el sábado, y ya se había iniciado la octava de Pascua y el Domingo de la Divina Misericordia.

Desde aquella noche hasta el 8 de abril, día en que se celebraron las exequias, más de tres millones de peregrinos rindieron homenaje a San Juan Pablo II, haciendo incluso 24 horas de fila para poder acceder a la Basílica de San Pedro.

El 28 de abril, el Papa Benedicto XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera tras la muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización de su predecesor.

La causa la abrió oficialmente el Cardenal Camillo Ruini, entonces Vicario General para la Diócesis de Roma, el 28 de junio de 2005.

Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011 y el Papa Francisco lo canonizó, junto a Juan XXIII, el 27 de abril del 2014 , en un evento que fue catalogado por muchos como "el día de los cuatro Papas".

