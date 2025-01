Según el Estudio Cualitativo sobre Participación Política del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19,1 % de los españoles se declara católico “practicante” y el 37,1 % “no practicante”. Además, un 15 % se reconoce como ateo y un 12,6% como agnóstico.

Este informe refleja por otra parte que, entre los católicos o creyentes de otra religión, acuden a Misa u otros oficios religiosos, “sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales”, el 11,3 % todos los domingos o festivos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Los que afirman no ir “nunca” o “casi nunca” a los oficios religiosos, suman el 50,6 % de los creyentes, mientras que el 5,4 % acude varias veces a la semana.

En la parte específica de la encuesta sobre la participación política, algo menos de la mitad (47,8 %) de los católicos que se declaran practicantes afirma tener mucho o bastante interés en la política en líneas generales.

Preguntados por si “existen muchas otras formas aceptables de relacionarse en pareja”, casi nueve de cada diez católicos practicantes se muestran conformes (88,4 %), estando “muy de acuerdo” en el 43 % de los casos o “de acuerdo” en el 45,4 %.

En la encuesta también se refleja que la percepción del cambio climático como amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta difiere de forma significativa entre los católicos practicantes y el resto.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Así, mientras que tres de cada cuatro ateos (75,4 %), casi dos tercios de agnósticos (62 %) y la mitad de los creyentes de religiones no católicas se sienten “muy de acuerdo” con esta idea, sólo se expresa así el 38,4 % de los católicos practicantes.

El CIS refleja también que tres de cada cuatro católicos practicantes (75,9 %) no ha participado en los últimos 12 meses en iniciativas sobre cuestiones públicas, porcentaje casi idéntico a los agnósticos, inferior a los católicos no practicantes (83,9 %), pero algo superior a los ateos (67,1 %).

Entre las razones para no participar en iniciativas de carácter político, los católicos practicantes alegan que no se consideran suficientemente preparados (42,8%) y que no tienen tiempo disponible (34,2 %).

Pertenencia a partidos políticos, sindicatos y asociaciones

Así, la inmensa mayoría de los católicos practicantes nunca ha pertenecido a un partido político (85,6 %), un sindicato (78,5 %), un colegio profesional (87,7 %) o asociaciones de empresarios (90,6 %).

Estos porcentajes son relativamente similares a los de personas que declaran tener otro tipo de vivencia religiosa. Algo parecido sucede con la pertenencia a entidades de labor social como Cáritas o Cruz Roja.

Dos de cada diez católicos practicantes pertenecen y participan de forma activa, el 11,8 % no está activo, pero forma parte de estas instituciones y el 17,7% perteneció en el pasado. Casi la mitad (49 %) nunca ha formado parte de estas organizaciones.

Destaca por otra parte que el 92,2 % de los practicantes no ha integrado nunca grupos ecologistas, porcentaje que desciende a entornos del 80 % en el caso de agnósticos y ateos.

Situación dentro del espectro político izquierda-derecha

Dentro del espectro político, considerado del 1 (izquierda) al 10 (derecha), el grupo más numeroso entre los católicos practicantes se sitúa en un 5 (23,6 %), seguido de un 15,9 % que se considera colocado en el número 10.

En el punto 8 se sitúa el 13,6 % de los católicos practicantes y en el 7, un (10,6 %), mientras que el extremo izquierdo, habría un 4,5 %.

Por otro lado, el 77,4 % de los practicantes se muestra comprometido totalmente con la idea de votar en unas elecciones generales, aunque casi uno de cada tres (30 %) está indeciso respecto del sentido de su voto, por encima del resto de grupos.

Quienes lo tienen claro se decantan en un 12,9 % por el Partido socialista Obrero Español, en un 22,1 % por el Partido Popular y en un 13,2 % por VOX.

En contraste con estas intenciones de sufragio, el recuerdo de voto de los últimos comicios generales se reparte así entre los católicos practicantes: Partido Popular, 30,4 %; PSOE, 25,8%; y VOX, 14,7%.

Casi la mitad de ellos (46,9 %) afirma en todo caso no tener mayor simpatía por ninguna formación política.