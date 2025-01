El Papa Francisco comparte en un videomensaje lo que siempre le “impresionó” de la Diócesis argentina de Quilmes, que en junio de 2026 cumple 50 años de fundación.

"Me gusta eso de que la Iglesia de Quilmes anuncie la alegría del Evangelio: lindo modo de festejar 50 años. Parece que fuera ayer, me acuerdo. Esa diócesis, que con tanto coraje fue adelante”, afirma el Santo Padre en el video.

El Pontífice destaca luego que Quilmes es una “diócesis difícil por la configuración de gente que tiene, pero es una diócesis creativa. Esa es una de las cosas que a mí siempre me impresionó de Quilmes: creativa. No tuvo miedo a los cambios, no tuvo miedo a afrontar una realidad como es".



“Los felicito y les deseo a todos una buena celebración de los 50 años", resalta el Papa.

"Que Jesús los bendiga, la Virgen los cuide y les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, y por favor, no se olviden de rezar por mí, pero recen a favor no en contra. Gracias", concluyó el Papa Francisco.

Mons. Carlos Tissera, que el 20 de enero fue recibido en audiencia por el Papa Francisco en el Vaticano, señaló que en el encuentro de una hora “hemos contado hasta chistes, hablando también de las cosas serias, naturalmente, de nuestra Iglesia en general, de la Iglesia de Quilmes, por supuesto, y también del país".



"De modo que lo he encontrado bien con su brazo, aún dolorido, pero cumpliendo con sus obligaciones. Hoy había muchos esperando para otras audiencias. Les manda a todos muchos saludos, los recuerda mucho", afirmó el prelado.

El 16 de enero el Vaticano informó que el Papa Francisco sufrió una caída en la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano, que le causó una contusión en el antebrazo derecho. Si bien no se detectó fracturas, se le inmovilizó el brazo como medida preventiva.

La Diócesis de Quilmes fue erigida por el Papa San Pablo VI el 19 de junio de 1976. Según señala su sitio web comprende el territorio de los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

Tiene una superficie de 532 kilómetros cuadrados y una población de más de 1.3 millones de personas, de los un 80% son católicos.