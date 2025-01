En el marco del inicio del año nuevo 2025 y con la entrada en funciones del nuevo gobierno en el estado mexicano de Jalisco, el Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, expresó su esperanza de que las autoridades implementen planes que promuevan el desarrollo y la paz en el estado, especialmente frente a la crisis de desapariciones forzadas, vinculadas al crimen organizado.

El problema de las desapariciones forzadas es uno de los más críticos en Jalisco. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el estado lidera la lista nacional con 13.779 casos registrados desde 1952.

Ante esta situación, el Cardenal Robles hizo un llamado a colaborar y a confiar en los nuevos planes del gobierno, al considerar que “uniendo las fuerzas a nivel municipal, estatal y federal, se puede, si no resolver al 100, sí disminuir y parar este tema tan serio como son los desaparecidos”.

El llamado se produjo en el contexto del inicio del Jubileo de la Esperanza, convocado por la Iglesia Católica para el año 2025. Durante la rueda de prensa, Robles Ortega también otorgó un voto de confianza al nuevo Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien asumió el cargo el 6 de diciembre tras ganar las elecciones como representante del partido Movimiento Ciudadano. Su periodo de gobierno concluirá en 2030.

El cardenal destacó que “todos los inicios son esperanzadores” y reconoció la disposición del nuevo gobernador para “ocuparse, preocuparse y ocuparse de cosas hasta cierto punto pendientes, como son la violencia, el tema de los desaparecidos, el tema de la seguridad”.

“Todo indica que él tiene toda la voluntad de resolver en la medida de lo todos estos temas, que sin duda redundan en bien de la comunidad y en una mayor confianza del pueblo hacia sus gobernantes”, agregó.

En cuanto a su labor, el Cardenal Robles afirmó que mientras continúe al frente de la Arquidiócesis de Guadalajara, continuará sacando “adelante los proyectos pastorales que ya se tienen”.

Esto lo comentó al referirse a su renuncia presentada el 2 de marzo , al cumplir 75 años, tal como establece el canon 401 del Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia Católica. Aunque el Papa Francisco aceptó su renuncia, el Cardenal continuará al frente de la Arquidiócesis hasta que el Santo Padre decida lo contrario.

“Mi voluntad es esa: seguir sirviendo como si nada pasara, como si la edad no hubiera marcado nada, porque gracias a Dios me siento en salud, me siento sobre todo muy apoyado con el equipo de los obispos auxiliares y con el equipo del gran presbiterio con el que Dios ha bendecido esta Iglesia de Guadalajara”, aseguró.