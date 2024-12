Mons. Ginés García Beltrán, Obispo de Getafe (España), dio inicio al Jubileo de 2025 en la cárcel de Valdemoro al sur de Madrid, recordando que la esperanza es capaz de romper “las rejas del corazón”.

En el salón de actos del centro penitenciario de Madrid III y ante unos 100 presos presentes, el prelado español resaltó que “es una alegría el poder celebrar estos días tan bonitos, tan entrañables, tan agridulces también para vosotros, porque son días también de añoranza”.

Según informa la Diócesis de Getafe, los reclusos pudieron ver la apertura de la Puerta Santa de la cárcel de Rebibbia en Roma, y escucharon la homilía completa del Papa Francisco para esta ocasión.

El Obispo de Getafe abre el Jubileo en cárcel de Madrid. Crédito: Diócesis de Getafe.

“Aquí no tenemos una Puerta Santa como en San Pedro, ni siquiera como en la cárcel de Roma. Sí que posiblemente tenemos una llave, y uno puede preguntar: ¿para qué quiero llave si no tengo puerta? Porque yo creo que lo ha dicho el Papa de alguna manera, todos sí tenemos una puerta, que es la puerta de nuestro corazón”, continuó el obispo.

“Muchas veces, la mayoría de las veces, la mayor falta de libertad no está afuera, aunque la de afuera, que voy a deciros que no sepáis, es muy difícil, es muy dura, pero muchas veces la puerta de afuera lo que está reflejando es la puerta de dentro, que está cerrada y que yo no puedo abrir”.

Tras señalar que es posible armar una “montaña” de motivos para la desesperanza estando en la cárcel, el prelado destacó que en medio de ella “se mete una niña pequeñita que no hace ruido, que no ocupa mucho lugar, pero que después se hace grande, que se llama esperanza”.

Afiche en la cárcel de Valdemoro. Crédito: Diócesis de Getafe.

Luego de subrayar que Jesús, la verdadera esperanza, “nunca te defrauda”, el obispo advirtió que “lo más triste y lo que más puede matar a un hombre, no es estar en la cárcel o no estarlo. Lo que puede matar a un hombre es haber perdido la esperanza, sea en la cárcel o sea fuera de la cárcel”.

“En medio de las tinieblas que todos tenemos, vosotros también, quizás de un modo especial, siempre hay un rayo de luz que se llama esperanza. Dice San Pablo también: esperar contra toda la esperanza. Queridos hermanos, no perdamos la esperanza”, exhortó el obispo.

“La que es capaz de romper las rejas es la esperanza”. “La esperanza, que ya he dicho, tiene un nombre. La esperanza que no se acaba nunca: Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que ha nacido de la Virgen María en Belén”, remarcó el obispo español.