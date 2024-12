El Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa OFM, dijo el viernes que el Papa Francisco es conocido por los niños de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza como “el abuelo”.

Durante una conferencia de prensa el 6 de diciembre, organizada por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, el Patriarca Latino de Jerusalén dijo a los periodistas que “el Papa llama todos los días a las 7:00 p.m.”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Se convirtió en una especie de status quo”, dijo el Cardenal Pizzaballa entre risas. “Tal vez medio minuto, 30 segundos, tal vez más, tal vez menos. Y ahora se convirtió en el abuelo de los niños, el Papa, porque está hablando. Ahora saben que él está llamando”.

“Para la comunidad de Gaza es un apoyo muy grande, psicológico, emocional y espiritual”, agregó.

Esta Navidad, a pesar de la guerra y las malas condiciones, el Cardenal Pizzaballa dijo que la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza está preparando algo especial.

“La Navidad es la fiesta de los niños”, dijo. “Lo que intentaremos hacer, si podemos, es introducir no sólo comida, sino también algunos juguetes. Algo que marcará la diferencia en la vida cotidiana de los niños”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La esperanza es la capacidad de ver "más allá de la oscura realidad"

Según el Cardenal Pizzaballa, la esperanza en Tierra Santa en Navidad es una realidad a pesar de los múltiples y complejos desafíos de la guerra en curso en Medio Oriente.

Habiendo vivido en Tierra Santa durante más de 25 años, el purpurado franciscano es muy consciente del impacto complicado y devastador de la guerra y las tensiones políticas sobre los cristianos y otras comunidades religiosas de la región.

“Donde hay estos actos de amor, amor gratuito, hay esperanza”, dijo a los periodistas en la conferencia de prensa.

“Tenemos que decir muy claramente que no confundimos la esperanza con la solución”, dijo. “Si identificas la esperanza para el futuro con la solución política [y] social para Tierra Santa, no habrá esperanza porque no hay solución, no a corto plazo”.

Al describir la esperanza como la “hija de la fe”, el Cardenal Pizzaballa dijo que es sólo por la fe en un Dios trascendente que uno tiene la capacidad de ver “más allá de la oscura realidad que estamos viviendo”.

“Sé que mucha gente no me cree”, dijo. “[Pero] es una realidad. Es real”.

“Encuentro en todas partes, desde Gaza hasta Cisjordania, Jerusalén e Israel, en todas partes, encuentro personas maravillosas que están listas para comprometerse, para comprometerse a hacer algo por el otro”, continuó.

El poder de la oración

Enfatizando la importancia de la oración, el Cardenal Pizzaballa dijo: “Ante todo hay que rezar. Creo en el poder de la oración, no porque la oración cambie la situación, sino porque la oración cambiará nuestro corazón”.

“Y una vez que cambiamos, también nos convertimos en protagonistas de cambios para el futuro”, agregó el Patriarca Latino de Jerusalén.

Un llamamiento para el regreso de los peregrinos a Tierra Santa

El Cardenal Pizzaballa expresó su tristeza por el hecho de que la gente no haya venido en peregrinación a Tierra Santa debido a la escalada de la guerra entre Israel y Hamás desde el 7 de octubre de 2023.

“Ya es hora de volver a Tierra Santa”, dijo el Cardenal Pizzaballa el viernes. “En este último año, no vimos ningún peregrino y esto ha arruinado la vida de Tierra Santa”.

“La presencia de los cristianos es parte de nuestra identidad, la identidad de la Iglesia”, añadió. “Tengan el coraje de venir porque una peregrinación es segura. Belén está abierto. Nazaret, Jerusalén, ¡nuestra ciudad es totalmente segura!”.

“Hay esperanza para el futuro”, dijo. “No somos una Iglesia moribunda, somos una Iglesia viva”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.