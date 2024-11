No tenemos muchas fotos que capturen los últimos momentos de los mártires de nuestra Iglesia. Conocemos las historias de sus muertes; incluso podemos tener acceso a relatos de testigos oculares, pero, en su mayor parte, eso es todo lo que tenemos para ayudarnos en nuestros recuerdos.

No es el caso del Beato Miguel Agustín Pro, el sacerdote jesuita martirizado durante la Guerra Cristera en México, en 1927. El presidente mexicano anticatólico Plutarco Elías Calles, quien ordenó la ejecución del Padre Pro por cargos falsos y sin un juicio, ordenó específicamente que hubiera un fotógrafo en el lugar mientras el valiente sacerdote se enfrentaba a un pelotón de fusilamiento. Su intención era quebrantar el espíritu de los revolucionarios católicos y obligar a su miedo a superar su fe. Quería que vieran a un hombre débil y asustado, encogido de miedo ante las armas, tal vez incluso llorando y pidiendo clemencia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Desafortunadamente para el presidente Elías Calles, sabía muy poco sobre el hombre cuya muerte había ordenado. Nacido en el seno de una familia numerosa y devota, el Padre Pro había sido un niño vivaz y bullicioso. Con frecuencia gastaba bromas pesadas a sus muchos hermanos y amigos, y se deleitaba entreteniendo a sus compañeros de clase. Cuando, siendo joven, se fue al seminario, sus compañeros de seminario recordaban que era el “más juguetón y el más devoto” de todos los estudiantes. A pesar de su mala salud, que lo obligaba a estar hospitalizado con frecuencia, e incluso bajo el bisturí del cirujano, pasaba horas rezando en la capilla.

Obligado a huir de México con el inicio de la persecución anticatólica en 1914, Miguel fue primero a Estados Unidos con el resto de sus compañeros de clase, y de allí a Europa, siendo finalmente ordenado sacerdote en 1925. Tras su ordenación, regresó a México, con la esperanza de que su larga ausencia le ayudaría a evitar ser detectado por el gobierno mientras ejercía su ministerio en la Iglesia, que se había visto obligada a pasar a la clandestinidad por las leyes draconianas del nuevo régimen.

Con una energía infatigable y su talento para el teatro de toda la vida, el Padre Pro se dedicó a servir a los católicos que sufrían en su país. Con frecuencia utilizaba disfraces para viajar entre ciudades y administrar los sacramentos, proporcionar ayuda material y ministrar a su rebaño lejano. En la Ciudad de México, se vistió con la ropa de un hombre de negocios rico y a la moda, a menudo sorteando artículos donados, cuyas ganancias enviaba para alimentar y vestir a los pobres. Una vez, incluso se disfrazó de mecánico para poder predicar a una congregación de taxistas y conductores de autobuses bajo las mismas narices de las autoridades mexicanas.

Mientras recorría el país, burlando leyes injustas y arriesgando su vida, el humor del Padre Pro nunca le falló. En una carta, dijo que estaba casi preocupado de que la mano de Dios, que protegía tan palpablemente su ministerio, le impidiera morir, lo que, bromeando, sería una gran decepción, ya que estaba muy emocionado por llegar al cielo y tocar la guitarra con su ángel guardián.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Durante más de un año, el Padre Pro evadió la captura. Ocasionalmente fue detenido, pero nunca pudo ser retenido por mucho tiempo ya que no se pudieron encontrar pruebas en su contra. Pero sus incansables esfuerzos en nombre de la Iglesia no habían escapado a la atención del despiadado nuevo presidente, Elías Calles. Finalmente, en noviembre de 1927, un intento fallido de asesinato contra Elías Calles proporcionó la cubierta necesaria para que los hombres del presidente arrestaran al Padre Pro. A pesar de la confesión del presunto asesino, que afirmaba que el Padre Pro no estaba relacionado de ninguna manera con el complot, Elías Calles ordenó la ejecución inmediata sin juicio del sacerdote.

El 23 de noviembre de 1927, mientras caminaba hacia el pelotón de fusilamiento, seguido por el fotógrafo de Elías Calles, el Padre Pro bendijo a los soldados al pasar junto a ellos. Lejos de actuar como el prisionero asustado, el Padre Pro rechazó desafiantemente una venda en los ojos para poder enfrentar a sus asesinos y perdonarlos públicamente por su papel en su muerte. Sosteniendo un crucifijo en una mano y un rosario en la otra, con su último aliento, el Padre Pro extendió los brazos en imitación de Cristo en la cruz y gritó: “¡Viva Cristo Rey!”. Cuando la descarga inicial no logró matarlo, un soldado se acercó al sacerdote desplomado y disparó un último tiro a quemarropa, que mató al Padre Pro al instante.

Al día siguiente, las fotos de la ejecución del Padre Pro ocuparon la primera plana de los periódicos de la nación. Su efecto fue inmediato y directamente contrario al plan de Elías Calles. En lugar de asustarse hasta la sumisión por la brutal muerte de su amado sacerdote, los católicos de todo el país se unieron en torno a las imágenes, sacando fuerzas de su pastor caído, en quien confiaban que ahora intercedía por ellos desde el cielo. Desafiando a las autoridades, una multitud de 40.000 personas se alineó en el cortejo fúnebre por las calles de la Ciudad de México, llevando al Padre Pro a su lugar de descanso final. Se le negó un funeral católico, pero su padre pronunció las oraciones sobre el cuerpo de su hijo, mientras 20.000 testigos más se unían a la multitud.

La corta pero carismática vida del Padre Miguel Pro siguió resonando en la clandestinidad católica de México y atrajo la atención internacional. Su causa de santidad se abrió en 1952 y el Papa San Juan Pablo II lo declaró mártir y lo beatificó en 1988. Durante la beatificación, Juan Pablo II dijo del Padre Pro: “Ni los sufrimientos, ni las graves enfermedades, ni la agotadora actividad ministerial, realizada a menudo en circunstancias difíciles y peligrosas, pudieron apagar la alegría radiante y contagiosa que llevaba a su vida por Cristo y que nada podía quitarle. En efecto, la raíz más profunda de su entrega abnegada por los pequeños era su amor apasionado a Jesucristo y su ardiente deseo de configurarse con Él, hasta la muerte”.

El niño risueño, que se burlaba de sus hermanas y hacía bromas a sus amigos, se había convertido en un sacerdote santo e intrépido, cuyos momentos finales revelaron no sólo la profundidad de su valentía, sino también su ferviente amor por Dios y por sus semejantes.

Beato Miguel Agustín Pro, ¡ruega por nosotros!

Nota del editor: Este artículo es una traducción de una publicación de Kelly Marcum en el blog del National Catholic Register. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor.