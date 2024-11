Las reliquias de Santo Tomás de Aquino, conocido como el “Doctor Angélico”, están de visita por Estados Unidos y harán una parada en Washington D.C. el próximo fin de semana, como parte de la conmemoración de los 700 años de aniversario de su canonización.

Los fieles católicos tendrán la oportunidad de venerar las reliquias, incluido su cráneo, en dos ocasiones distintas: primero en la iglesia de St. Dominic’s el viernes 29 de noviembre y nuevamente el sábado 30 de noviembre en la Dominican House of Studies. El evento es coorganizado por el Thomistic Institute.

“En un tiempo de renovado interés por las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, por los jubileos de su canonización (700 años en 2023), muerte (750 años en 2024) y nacimiento (800 años en 2025) nos llaman la atención sobre la obra maestra de sabiduría y santidad que Dios realizó en él”, expresó el P. Gregory Pine, subdirector del Thomistic Institute, en un comunicado de prensa.

“La oportunidad de recibir y venerar sus reliquias hace que esta gracia sea aún más cercana y valiosa para nosotros”, añadió el sacerdote.

El evento del viernes comenzará a las 12:10 p.m. con una Misa solemne presidida por el Cardenal Wilton Gregory, Arzobispo de Washington, seguida de la veneración de las reliquias del teólogo y filósofo entre la 1 p.m. y las 7 p.m. También habrá vísperas solemnes a las 5:30 p.m. y oraciones nocturnas a las 6:45 p.m., concluyendo con una procesión mariana.

El sábado, la Dominican House of Studies dará inicio a la jornada con laudes y una Misa especial en St. Thomas Aquinas a las 7:30 a.m. La veneración de las reliquias se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 5 p.m., y el P. Pine predicará a las 3 p.m. de ese día.

“‘Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia’ (Pr 4,5). Una forma de hacerlo es estudiando, otra es rezando por ella, pero una manera excepcional es orar por ella en presencia del cráneo de Santo Tomás de Aquino”, afirmó el P. James Brent, profesor adjunto de filosofía en la Casa de Estudios Dominicos en el comunicado.

La reliquia del cráneo de Santo Tomás de Aquino llega a Estados Unidos desde los dominicos en Toulouse en Francia, y es uno de los dos cráneos que las autoridades de la Iglesia Católica atribuyen al santo del siglo XIII. El otro se encuentra en la ciudad italiana de Priverno. En 2023, los dominicos en Francia encargaron un nuevo relicario para el cráneo, en honor al aniversario de la canonización del santo.

Tras la muerte de Santo Tomás en 1274, su cuerpo fue custodiado en la abadía de Fossanova, en Priverno, hasta 1369, cuando sus reliquias fueron trasladadas a Toulouse, una ciudad en el suroeste de Francia donde se estableció la Orden de Predicadores. La tumba de Aquino se encuentra en la iglesia de los Jacobinos.

Actualmente, los investigadores están evaluando la posibilidad de realizar un análisis forense detallado de ambos cráneos para determinar su autenticidad.

Próximas paradas de las reliquias

Después de dos eventos en Washington D.C., el 29 y 30 de noviembre, las reliquias de Aquino continuarán su gira por Estados Unidos:

