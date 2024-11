El Arzobispo de Santiago de Chile, Mons. Fernando Chomali, llamó trabajar “sin descanso” por la justicia social para terminar con la delincuencia en el país. En ese marco, destacó la necesidad de una sociedad “auténticamente humana” basada en una ética en la que nos preguntemos “si nuestro actuar eleva o hunde a los demás”, recoge el portal BioBio.

Ante la situación que hoy se vive en Chile, el prelado expuso dos opciones: “O nos encerramos en nuestras casas con puertas de seguridad, dobles y triples chapas, rejas, alambre púa por doquier, cercos eléctricos, guardias privados y múltiples seguros o trabajamos todos y cada uno de nosotros sin descanso por la justicia social que Chile tanto anhela”.

“Un delincuente no nace, se hace”

En particular, se refirió a la delincuencia: “Un delincuente no nace, se hace. Y lo que hace al delincuente es su falta de expectativas, su pobreza material, su ignorancia, su marginación, su no sentirse parte de un país que se percibe y se muestra desarrollado, pero que no permite que a él le tocan los bienes y servicios que ve en la televisión y las redes sociales”, consideró.

“Un delincuente tiene el alma rota al punto que hasta la vida propia y ajena le resulta sin valor alguno”, añadió, poniendo como evidencia “la crueldad de los asesinatos”. Hace poco más de un mes, se registraron en Santiago ocho homicidios en dos días.

“Hemos de trabajar con más ahínco y celo para construir una sociedad más fraterna, más inclusiva, menos excluyente, en definitiva, más justa”, exhortó, teniendo en cuenta la premisa de que “la vida es para donarla porque formamos parte de una comunidad”.

Por eso, insistió en la “gran importancia” de “ser un ser para los demás”, como también “reconocerse parte de un proyecto comunitario” con la base en que “todos los seres humanos somos iguales en dignidad”.

El papel de las empresas: oportunidad y responsabilidad

Mons. Chomali afirmó que en este contexto la empresa tiene “un gran desafío, una gran oportunidad, pero sobre todo una gran responsabilidad”.

“Para ello es fundamental que se reconozca como promotora de desarrollo de las personas, como artífice de fuentes de trabajos dignos, como articuladora de encuentros auténticamente humanos”, subrayó.

Basado en la Doctrina Social de la Iglesia, que se refiere a la empresa como una comunidad de personas, consideró perjudicial la mirada “exclusivamente económica” de la empresa, y señaló que “es mucho más que eso, es gestora de una cultura del trabajo bien hecho, de promoción personal y social y fuente de desarrollo humano”.

Por otra parte, hizo hincapié en el rol de la familia y la escuela para una educación que no promueva sólo la competencia, porque “en la vida no se trata de llegar primero, se trata de que lleguemos todos juntos”, reflexionó.

También se refirió al drama de la salud en Chile, donde “mientras en algunas clínicas un paciente está con muchos y especializados médicos y profesionales de la salud, al mismo tiempo hay compatriotas que esperan horas y días en una camilla para que alguien los atienda”, e incluso muchos han fallecido “mientras sus nombres estaban en una fría lista de espera”.

A junio de 2024, el número de casos de Lista de Espera no GES [Garantías Explícitas en Salud] para consultas nuevas especialidad médica y odontológica alcanzaron los 2.555.918 registros, expuso un informe presentado por la ministra Ximena Aguilera.

En Chile conviven varios “mundos”

La desigualdad hace que en Chile convivan hoy “varios ‘mundos’ que no se topan, que no se conocen y que nunca lo harán”, porque pese al crecimiento económico, “no hemos logrado generar equidad”, lamentó Mons. Chomali.

En cuanto a la situación económica, en julio de 2024 el Ingreso Mínimo Mensual aumentó a $500.000 (525 dólares estadounidenses aproximadamente) para trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años, y $372.989 (383 dólares estadounidenses) para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, informa la Dirección de Trabajo.

“Una sociedad auténticamente humana será posible sólo si nos comprendemos necesitados de los demás y que gracias a los demás podemos desarrollarnos en la vida”, aseguró el arzobispo, llamando a preguntarse “si nuestro actuar eleva o hunde a los demás, los hace ser más o los denigra en su dignidad”.