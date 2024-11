Un hombre ha irrumpido en el Monasterio del Santo Espíritu de Gilet (España) a primera hora de este sábado y, recorriendo el recinto, ha asesinado a palos a uno de los frailes franciscanos de la comunidad y ha herido a otros tres. El fallecido es el P. Juan Antonio.

Uno de los frailes ha transmitido la noticia a través de un mensaje de audio al que ha tenido acceso ACI Prensa y que ha sido compartido a través de diferentes aplicaciones de mensajería.

“Buenos días. Rezad por Santo Espíritu, porque de una manera inconcebible ha entrado un hombre, no sabemos por dónde y ha encontrado palos y cosas y habitación por habitación, ha ido golpeando casi hasta matar al P. Juan Antonio, al P. Carlos, a Alberto, al [hermano] guardián y nos hemos salvado el P. Ángel que estaba en la cocina, el P. Antonio, en la huerta, y yo que estaba en el asilo”, comenzó el mensaje.

A continuación, mostró cómo ya se temía lo peor para el hermano del que finalmente se ha confirmado su fallecimiento: “Ha venido una ambulancia. Juan Antonio no sé si lo va a pasar”.

Además, detalló que otro de los frailes “tiene en la habitación un charco de sangre” y que los heridos estaban en el hospital, mientras la Guardia Civil se ha encargado de las investigaciones.

“Quedamos tres… para lo que sea”, concluía el fraile quien, tras un silencio, logra sollozar un “hasta luego”.

En conversación con ACI Prensa, Elvira, vecina de Gilet que conoció el incidente al filo de la 1 de la tarde, horario local, confirma que la voz del mensaje es de uno de los frailes, aunque no recuerda su nombre. A pesar de ello, no deja pasar la ocasión para alabar sus virtudes pastorales: “Me gusta mucho como sacerdote, me gusta mucho cómo predica”.

Además, explica que las noticias que le llegan es que al agresor lo “están buscando por el monte” y que incluso en esas labores se está empleando un helicóptero.

En un comunicado, la Provincia franciscana de la Inmaculada Concepción, a la que pertenece la comunidad del Monasterio de Gilet ha explicado que los hechos se produjeron “en torno a las 9:30 horas” cuando un hombre “portando un objeto contundente, ha irrumpido en las instalaciones con una actitud violenta y desafiante, agrediendo brutalmente a cuatro de nuestros hermanos franciscanos, resultando en el fallecimiento de uno de ellos”.

“La comunidad de frailes se encontraba en sus respectivas habitaciones tras haber compartido el desayuno cuando el atacante comenzó a recorrer los pasillos del monasterio. En este violento acto, el agresor hirió a tres de nuestros hermanos antes de huir del lugar”, detalla el escrito.

Fue fray Ángel Ramón, continúa el comunicado, “quien logró alejar al atacante y dio aviso a los servicios de emergencia, quienes acudieron inmediatamente para atender a los heridos”.

Los franciscanos se encomiendan “en este momento de dolor y tristeza al Señor, buscando en Él la fortaleza para sobrellevar esta tragedia y rogando por el eterno descanso de nuestro hermano fallecido”.

Además, piden rezar por el atacante “para que sea consciente del daño y sea capaz de rectificar un comportamiento para nada propio de la condición humana” al tiempo que ruegan oraciones “por la recuperación de los hermanos heridos y por la paz en el Monasterio de Santo Espíritu”.