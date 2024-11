COMENTARIO: Dieron su veredicto decisivo el 5 de noviembre.

En las semanas previas a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, algo curioso estaba sucediendo entre los votantes cristianos evangélicos que preocupó profundamente al movimiento pro vida y a los defensores de la libertad religiosa.

En elecciones pasadas, el voto evangélico había sido el más confiable para los candidatos republicanos conservadores. Ese voto salía en masa a las urnas. Los evangélicos blancos apoyaban al candidato pro vida con dos tercios, tres cuartos o más votos. También eran activistas confiables, hacían campaña para conseguir votos, repartían folletos y se ofrecían como voluntarios en las urnas.

Sin embargo, en el año 2024, esos evangélicos parecían descontentos con Donald Trump, o al menos, menos entusiastas. Su menor apoyo tenía en vilo a los católicos conservadores, preocupados por lo que percibían una amenaza profunda, real y sin precedentes a los avances pro vida y a la libertad religiosa por parte de Kamala Harris. ¿Qué harían esos católicos sin esos evangélicos?

Pues bien, a juzgar por las encuestas a boca de urna, esos católicos responderían votando con entusiasmo y de manera abrumadora por la fórmula presidencial republicana.

Se manifestaron tan decididamente a favor de la fórmula de Donald Trump y del católico JD Vance que compensaron cualquier disminución en el número de evangélicos.

Dicho sin rodeos, esos católicos consiguieron que Donald Trump fuera elegido.

En las próximas semanas veremos distintos resultados de las encuestas sobre el voto católico. Diferirán, al igual que las distintas organizaciones de sondeos tenían diferentes estimaciones para predecir la presidencia y otras contiendas. Pero, por el momento, los números de católicos a favor de Trump son extraordinarios.

Una encuesta a boca de urna de NBC News muestra que los católicos preferían la opción Trump-Vance a la opción Harris-Walz por un enorme 58% frente al 40% (los católicos representan el 22% de todos los votantes). Entre los católicos blancos, el margen fue del 61% frente al 35%. La encuesta de boca de urna de The Washington Post muestra un margen del 56% a 41%.

Los márgenes entre estados en los estados claves también son extraordinarios.

Según los datos recopilados y publicados por la organización Catholic Vote, los católicos de Michigan votaron por Trump-Vance frente a Harris-Walz por un asombroso margen de 20%. En Pensilvania, los católicos también se mostraron decisivos por Trump, con un 14%. En Wisconsin, fue el 16%. En Carolina del Norte, el 17%. En Florida, el margen fue más asombroso: 29%.

En los estados donde el margen de victoria de Trump fue de apenas el 1% o 2%, los votos católicos marcaron la diferencia. Brian Burch, de Catholic Vote, lo expresó de esta manera: “Los votantes católicos desempeñaron un papel decisivo en la histórica victoria de Donald Trump y JD Vance… Estas cifras son impactantes y podrían resultar el mayor margen entre los católicos en una carrera presidencial en décadas”.

Eso bien podría ser cierto.

La yuxtaposición con las elecciones anteriores es bastante sorprendente. En la mayoría de las elecciones presidenciales, el voto católico tiende a reflejar el voto general. La palabra “católico” significa “universal”, y la Iglesia en Estados Unidos también es universal en la forma en que tiende a representar al público votante en general.

Como los católicos han comprendido el 20%-30% de la población estadounidense durante mucho tiempo, con republicanos, demócratas e independientes dispersos entre ellos, constituyen una muestra natural del tamaño del país en su conjunto. Ese voto “católico” incluirá tanto a quien comulga a diario como a la persona que entra por la puerta de la parroquia solo una o dos veces al año, en Navidad o Pascua.

Un predictor más elocuente del voto es la seriedad religiosa (a falta de una mejor descripción). El autoidentificado católico que nunca falta a Misa el domingo o va a Misa todos los días, y tiende a ser devotamente pro vida en lo que respecta al aborto, es más probable que vote por los republicanos.

Por el contrario, si el autoidentificado católico que rara vez va a Misa, tiene una perspectiva en gran medida secular y apoya la posición pro-choice (n.d.r. pro aborto) y la agenda LGBTQIA+, es más probable que vote por los demócratas.

En resumen, esto significa que, en la mayoría de las elecciones, el “voto católico” general tiende a reflejar el voto estadounidense en general. Si el miércoles por la mañana el voto católico final fue de 53% contra 47% para el candidato X, entonces el candidato X, ya sea republicano o demócrata, probablemente ganó la elección general (aunque ciertamente no siempre).

También significaría que, en 2024, si el margen de victoria final de Trump sobre Harris termina siendo de 51% contra 48%, esperaríamos que el voto católico fuera similar en porcentaje..

Sin embargo, esta vez fue profundamente diferente. El voto católico se inclinó por el ganador, el presidente electo Trump, en números mucho más claros. ¿Por qué? Veo varias razones clave:

En primer lugar, una gran parte del voto católico en Estados Unidos es latino. En estas elecciones, Trump obtuvo un resultado excelente entre los latinos: al menos 40% de ellos, tal vez incluso el 45% según algunas estimaciones, en comparación con el rango de entre el 30% y el 35% en 2020 y 2016. Eso, por sí solo, aumentó el voto católico a favor de Trump en 2024.

En segundo lugar, los católicos que se han preocupado por las cuestiones provida, la libertad religiosa y las cuestiones morales, culturales y sexuales, como la agenda LGBTQIA+, el “matrimonio” entre personas del mismo sexo y, especialmente la locura “trans” (la “transición” de género, los hombres biológicos en los deportes femeninos, los vestuarios, los baños, etc.), vieron la candidatura Trump-Vance como su mejor opción, si no la única.

Claro, como muchos evangélicos en los últimos tiempos, los católicos provida podrían haber estado preocupados por el hecho de que Donald Trump restara importancia a la cuestión del aborto en 2024, ya que Trump y Vance enfatizaron que el tema ha sido en gran medida transferido a los estados después de la decisión Dobbs de junio de 2022.

Pero esos católicos también saben que Trump en su mandato anterior les dio a los tres jueces cruciales de la Corte Suprema (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) que les dieron Dobbs, fallo que revocó Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey.

Inesperadamente Trump resultó ser un presidente provida excepcional. Además, durante su mandato, la Casa Blanca no se iluminó con los colores de la bandera del arco iris ni promovió el Mes del Orgullo y toda la locura de la agenda de los derechos de los homosexuales y la ideología de género radical.

Por el contrario, bajo la administración Biden, esa agenda extremista se aceleró al máximo. ¿Por qué el presidente Joe Biden, un demócrata de la vieja escuela (y católico) que antes era más moderado en estas cuestiones, las abrazó con todo?

A medida que el deterioro cognitivo de Biden se hizo más evidente, los católicos se preguntaron si tal vez alguien más en la administración había estado impulsando esa agenda tóxica. ¿Podría haber sido la vicepresidenta de Biden? Tal vez sí. En realidad esa era una apuesta clara.

Eso me lleva al tercer factor que influyó en los votos católicos para Trump en 2024, a saber: fue un voto católico contra la vicepresidenta Harris y Tim Walz.

En toda la historia de Estados Unidos, el país nunca había visto una candidatura presidencial tan extremista como Harris y Walz en cuestiones morales y culturales.

En el caso de Harris, esto se hizo evidente en sus declaraciones y acciones durante los últimos cuatro años como vicepresidenta, muchas de las cuales la campaña de Trump convirtió en anuncios de televisión. Pero lo que más la atormentó fueron sus acciones anticatólicas antes de convertirse en vicepresidenta, tanto en California como fiscal general como en Washington como senadora.

En California, persiguió enérgicamente a los centros provida de embarazo y acosó a David Daleiden por su noble y valiente labor de denunciar el insidioso negocio de las “partes fetales” de la industria del aborto. La mayoría de los católicos se horrorizaron con lo que descubrió Daleiden.

Harris, sin embargo, se horrorizó con Daleiden. En su cálculo moral, Daleiden era el malo, no Planned Parenthood. Por lo tanto, no apuntó a los vendedores de partes de bebés, sino al hombre que los expuso. En California, Planned Parenthood no tuvo mejor aliado ni luchador más feroz que Kamala Harris.

En Washington, en el Comité Judicial del Senado, una Harris hostil sorprendió a todos con su trato a los candidatos judiciales católicos como el juez Brian Buescher, simplemente por ser miembro de los Caballeros de Colón. La senadora Harris dudaba de que Buescher fuera apto para servir en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nebraska, dado que pertenecía a lo que ella consideraba una organización enigmática y dogmática “anti-choice”, a la que describió despectivamente como “una sociedad exclusivamente masculina compuesta principalmente por hombres católicos”.

A lo largo de la campaña de 2024, la candidata Harris dejó en claro que nada la apasiona tanto como el aborto. El aborto parecía estar en toda su publicidad. Los chicos que veían partidos de fútbol los domingos por la tarde eran atacados con anuncios abortistas de Harris-Walz, que se les lanzaban repetidamente. Estaba obsesionada con el tema.

Fue revelador que en su discurso de concesión, por lo demás amable, en la Universidad Howard el 6 de noviembre, Harris hiciera una pausa una vez más para subrayar sus "sueños, ambiciones y aspiraciones" de que "las mujeres de Estados Unidos tengan la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo".

No sé qué rumbo tomará la carrera de Harris a partir de ahora, pero no me sorprendería verla terminar como presidenta no de los Estados Unidos de América, sino de Planned Parenthood. Ahí es donde está su corazón. Y muchos católicos lo encontraron desconcertante, por no decir horrendo.

Los católicos también se sintieron ofendidos por la falta de un acercamiento significativo de Harris hacia ellos. En una decisión increíblemente tonta, se negó a asistir a la cena anual de Al Smith en la ciudad de Nueva York. Incluso Hillary Clinton en 2016 sabía que no debía hacerlo. Clinton asistió y se la vio partiendo el pan y riendo y sonriendo con su archirrival Trump.

La mayor risa de Trump en la cena de 2024 se produjo cuando bromeó diciendo que Harris no podía asistir porque estaba en Michigan recibiendo la comunión de la gobernadora católica Gretchen Whitmer (otro desaire a los católicos fieles durante la temporada de campaña de 2024).

Esa acción y otras fueron denunciadas por algunos católicos como un “desaire” y un ejemplo de la hostilidad de Harris hacia ellos. Bill Donohue, de la Liga Católica, dijo que Harris, a lo largo de la campaña, demostró una “clara animadversión contra los católicos”.

En cuanto al compañero de fórmula de Harris, Walz es un ex católico que no ayudó mucho a Harris con los católicos fieles. Podría decirse que está a la izquierda de Harris en cuestiones morales y culturales. De hecho, esa fue la razón por la que Harris eligió a Walz y le gustó. Ciertamente no fue porque sintiera que lo necesitaba para ganar en Minnesota.

Si hubiera querido un compañero de fórmula más moderado que la ayudara a ganar en un estado clave, habría elegido al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Todo el mundo se quedó atónito cuando Harris, ese día de agosto en Filadelfia, pasó por alto a Shapiro en favor del desconocido Walz. Electoralmente no tenía sentido. Sólo tenía sentido ideológico. Ella eligió a un alma gemela en cuanto a la ideología radical.

Por esas y otras razones, millones de católicos apoyaron a Trump y se opusieron a Harris. Por supuesto, hubo otras razones políticas más convencionales, incluido el factor principal que citan los estadounidenses en general para preferir a Trump: la economía. También hubo cuestiones de política exterior.

En mi estado natal, Pensilvania, los católicos de clase trabajadora se sintieron atraídos por Trump y se alejaron de Harris por cuestiones como el fracking.

Por último, debo resaltar un factor particularmente positivo a favor de Trump que se destacó cada vez más para muchos católicos fieles, después del 13 de julio de 2024. Sí, desde el tiroteo de Trump que ocurrió ese día en Butler, mi ciudad natal, Pensilvania. Ese día, y aparentemente todos los días y en diversas manifestaciones desde entonces, Donald Trump públicamente, repetidamente, atribuyó a Dios el haberle salvado la vida. Está convencido de que la Providencia lo salvó.

Es claro que el hombre se sintió profundamente afectado y humillado. No, nunca ha sido un hombre humilde. Sin embargo, estar cerca de la muerte puede cambiarlo a uno.

Trump y su familia dieron, abiertamente, crédito a Dios e incluso a ángeles de la guarda por haber sobrevivido. Sorprendió a todos al emitir un comunicado en sus plataformas de redes sociales el día de los Santos Ángeles, invocando la protección de San Miguel Arcángel. Apenas unos días antes de las elecciones, emitió un bonito comunicado con motivo del Día de Todos los Santos.

Los cínicos desestimarán estas propuestas como si fueran meramente políticas, como un vulgar llamado a los votantes católicos. Creo que eso es injustificado, incluso poco caritativo.

El hombre recibió una bala a escasos centímetros de su cráneo. Ese momento sin duda lo cambió. Así como sorprendentemente se volvió más provida con el paso de los años, el presidente electo podría estar volviéndose más religioso a nivel personal. Los católicos se han dado cuenta.

Hay mucho más que se podría decir en este análisis sobre por qué los católicos apoyaron con tanta fuerza a Trump el día de las elecciones. Pero, en general, de todos los temas que animan a los católicos que vemos en las bancas de la iglesia todos los domingos, o todos los días, ellos vieron a Trump-Vance como una mejor apuesta para proteger su libertad religiosa y en cuestiones morales como la santidad y dignidad de la vida humana, el matrimonio entre hombres y mujeres y la cordura sexual y de género, que Harris-Walz. Y emitieron su veredicto de manera decisiva el 5 de noviembre.

Donald Trump, puedes agradecerles por tu gran victoria.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register .