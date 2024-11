A los pies de la Virgen de Guadalupe en el santuario mariano de la Ciudad de México, la Arquidiócesis Primada de México expresó a las familias de las víctimas del suicidio su deseo de la Iglesia Católica de “escuchar sus clamores, su impotencia, su rabia, porque como hermanos y miembros de una misma comunidad, es también nuestra impotencia, nuestra rabia”.

En una celebración eucarística especial en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, realizada el 3 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, Mons. Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de México, acompañó a las familias de las víctimas del suicidio donde pidió perdón a los familiares que han perdido a un ser querido por suicidio, “por las veces que no les hemos escuchado y comprendido su dolor”.

El prelado también recordó a las familias que, aunque la ausencia de sus seres queridos duele profundamente, es esencial descubrir “el amor de Dios en sus vidas, haya pasado lo que haya pasado con otras personas, porque nosotros no somos dueños de las vidas de otras personas; nosotros no decidimos por otros, simple y sencillamente respetamos y amamos desde el amor y el respeto”.

En esta Misa también participaron líderes de asociaciones civiles que apoyan esta causa, como “Que se escuche fuerte mi grito”, una organización sin fines de lucro que busca ofrecer apoyo digital a personas que han perdido a un ser querido y a quienes enfrentan situaciones de bullying, depresión o ansiedad a en todos los países hispanohablantes.

Darle “un sentido de vida al dolor”

Hace tres años, Mayté Herrera enfrentó la tragedia más dolorosa para una madre: la pérdida de su hijo por suicidio. Sin embargo, en medio de ese profundo sufrimiento, Herrera decidió darle “un sentido de vida al dolor” y transformar su tragedia personal en una misión para evitar que otras familias atraviesen lo mismo. Así nació la iniciativa digital “Que se escuche fuerte mi grito”.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron en México 8.837 suicidios. Aunque la mayoría de los casos corresponden a hombres, las mujeres jóvenes de entre 10 y 19 años presentan una alarmante tasa de suicidio, lo que hace urgente el trabajo de prevención.

Mayté Herrera compartió con ACI Prensa su experiencia personal, donde destacó que, si bien “la muerte de un hijo es lo más doloroso que existe, la muerte por suicidio es todavía más complicado, porque aquí le agregamos un elemento de culpa”.

“Es normal sentir culpa”, comentó Herrera. “Es una reacción humana pensar ‘¿por qué no lo protegí? ¿Por qué no supe ayudarlo?’”. Sin embargo, también destacó la importancia de comprender que, cuando los hijos toman esta decisión, suelen estar en un “estado alterado de conciencia”, lo que hace que poco se pueda hacer en ese momento. No obstante, enfatizó que esta situación puede prevenirse con más tiempo y atención.

Consejos para prevenir el suicidio en una familia

Herrera también compartió una serie de consejos para ayudar a las familias a prevenir el suicidio con tiempo.

En primer lugar, señaló que uno de los temas clave es fomentar una comunicación abierta. Resaltó que “es muy importante la comunicación que tenemos con nuestros hijos, porque si el canal de comunicación está cerrado, será muy difícil” detectar cuándo algún miembro de la familia enfrenta problemas. Además, sugirió “crear un espacio en familia para expresar emociones sin juicio”.

Otro aspecto que enfatizó fue la necesidad de reconocer el sufrimiento emocional. Según Herrera, los padres deben comprender que las dificultades que enfrentan sus hijos, aunque diferentes a las suyas, son reales. “Debemos de creerles que el sufrimiento es genuino. Lo que nuestros hijos necesitan es que los escuchemos sin juzgar, porque lo primero que necesitan ellos es poder desahogar eso que tienen”, explicó.

En cuanto a las decisiones extremas, Herrera alertó que situaciones como reprobar un examen o terminar una relación suelen ser sólo “detonantes”. “Ese es un detonante de algo que se vino gestando mucho tiempo atrás, muchas veces relacionado con el trauma”, señaló.

Finalmente, destacó la importancia de observar cambios en el comportamiento, desde modificaciones en la dieta, la forma de vestir, hasta el abandono de pasatiempos, ya que incluso “cuando parecen menores, pueden ser indicios de algo más profundo”, destacó.

¿Qué dice la Iglesia Católica sobre el suicidio?

El Catecismo de la Iglesia Católica señala que el suicidio “es contrario al amor del Dios vivo”. Sin embargo, señala que quien lo comete no necesariamente queda excluido “de la salvación eterna” “Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida”, agrega.

La intención de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre es por todos los padres “que lloran la muerte de un hijo o de una hija”, para que encuentren “apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu consolador la paz del corazón”.

El Papa Francisco señaló que “hay que escucharlos; estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos”.