El Vaticano aclaró que los católicos en Estados Unidos deben ir a Misa en los días de precepto aunque se trasladen a lunes o sábado, corrigiendo una práctica que existía desde hace tiempo en el país.

En sus normas complementarias, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) estipula que cuando ciertos días festivos caen en sábado o lunes, la obligación de asistir a Misa ese día queda “abrogada”.

El 8 de diciembre es normalmente un día de precepto por la solemnidad de la Inmaculada Concepción, pero este año la fiesta cae en un domingo de Adviento. Por eso, la USCCB lo trasladó al lunes 9 de diciembre, según el calendario litúrgico de la USCCB de 2024.

En sus normas complementarias, la USCCB no menciona la Inmaculada Concepción como una solemnidad a la que normalmente se aplica la abrogación. No obstante, el calendario de los obispos de este año establecía que “la obligación de asistir a Misa... no se traslada” al lunes 9 de diciembre.

Sin embargo, el Dicasterio para los Textos Legislativos del Vaticano, en una carta del 4 de septiembre al obispo de Springfield, Illinois, Thomas Paprocki, declaró que todas las fiestas en cuestión “son siempre días de precepto ... incluso cuando se produce el mencionado traslado de la fiesta”.

Paprocki, presidente del Comité de Asuntos Canónicos y Gobierno de la Iglesia de la USCCB, había escrito en julio a la Santa Sede pidiendo aclarar si la obligación se transfiere cuando la propia fiesta se traslada a otro día.

El arzobispo Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, dijo a Paprocki que “la fiesta debe observarse como día de precepto en el día al que se transfiere”.

Iannone señaló en la carta que ciertas fiestas están establecidas por el derecho canónico como días de precepto. Éstos “deben observarse” y “el canon no prevé excepciones”, señaló en la carta.

Iannone aclaró que si alguien no puede asistir a Misa por una “causa grave”, como una enfermedad o el cuidado de un bebé, entonces queda eximido, ya que “nadie está obligado a lo imposible”.

Varias diócesis estadounidenses ya estipulan que la asistencia a Misa es obligatoria ese día. La archidiócesis de Boston indica ese día como obligatorio en su página web. La web de la archidiócesis de Cincinnati citó la aclaración del Vaticano al hacer el anuncio.

La diócesis de Youngstown, Ohio, también citó la aclaración del Vaticano de que la obligación se transfiere con la fiesta.

Otras archidiócesis confirmaron a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que el día se consideraría obligatorio, incluyendo Portland, Oregón; Las Vegas; Miami; Atlanta; San Luis; Denver; Oklahoma City; y Seattle.

Por su parte, el Cardenal Daniel DiNardo, de la archidiócesis de Galveston-Houston, concedió una dispensa para la fiesta dada la “poca antelación” del cambio.

DiNardo señaló que “muchas parroquias y familias ya tienen establecidos los horarios para Adviento y Navidad, y que esto causará confusión debido a la poca antelación con que se ha anunciado este cambio”.

No obstante, instó a los fieles a “hacer un esfuerzo especial para asistir a Misa el 9 de diciembre, aunque no haya obligación de hacerlo este año”.

La diócesis de Tulsa, en Oklahoma, también concedió una dispensa, según dijo un portavoz a CNA.

El calendario litúrgico de la USCCB de 2024 no había sido actualizado con el cambio en el momento de esta publicación. La USCCB no respondió a las preguntas que le hicimos sobre este asunto.

