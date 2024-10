El Papa Francisco compartió un emotivo videomensaje dirigido a los mexicanos en el que recuerda al país la “gran suerte” de contar con la Virgen de Guadalupe y alentó a todos los mexicanos a que “sigan siendo guadalupanos”.

El video fue difundido el 28 de octubre por Héctor Sulaimán Saldivar, miembro fundador de la fundación pontificia Scholas Ocurrentes en México. En la grabación, el Papa Francisco recordó sus visitas al país, una antes de ser Pontífice y otra en 2016, en un viaje apostólico.

En aquel viaje, el 13 de febrero de 2016, el Santo Padre visitó la Basílica de Guadalupe, donde rezó en silencio frente a la imagen de la Virgen y celebró una Eucaristía en el santuario, también conocido como "la Villa".

“Cuando estuve sentado mirando la guadalupana… Se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar; no me di cuenta”, recuerda el Papa en el video.

“Ustedes mexicanos tienen una gran suerte, la Señora, la Guadalupana, la madre del Dios por quien se vive”, afirmó el Santo Padre. “Recurran a ella”, agregó.

México tiene una población de unos 126 millones de personas, de las cuales casi el 80% se declaran católicas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Papa Francisco compartió que le han dicho que “incluso los que no creen en Dios” veneran a la Virgen de Guadalupe. Por ello, el Pontífice exhortó a los mexicanos a que “sigan siendo guadalupanos”.

“Que Dios los bendiga”, concluyó.