Dado que un número récord de hispanoamericanos serán elegibles para votar este noviembre, muchos se preguntan qué impacto tendrán los latinos, y los católicos latinos en particular, en las elecciones de 2024 en Estados Unidos.

Varios expertos católicos hispanos exploraron esta pregunta el lunes por la noche en un panel de discusión organizado por la Initiative on Catholic Social Thought and Public Life (Iniciativa sobre el pensamiento social católico y la vida pública) de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C. (Estados Unidos).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Aunque reconocieron la gran diversidad de cultura y pensamiento entre las comunidades hispanas estadounidenses, los panelistas postularon que los valores generales de la familia, la fe y la atención de los pobres serán un factor importante en las decisiones de los latinos en las urnas este noviembre.

“Somos grandes en la familia, en los valores familiares... Queremos ser acogedores y estar muy atentos a las necesidades de los demás”, dijo Lia García, una de las panelistas y directora del ministerio hispano en la Arquidiócesis de Baltimore.

“Hacemos grandes fiestas, comemos mucha comida”, agregó entre risas. “Todo el mundo está invitado a nuestras reuniones, por lo que nuestra fe nos enseña que estamos hechos para estar en comunión en la relación con Dios y en la relación entre nosotros”.

Los hispanos no caben en una caja

Las más leídas 1 2 3 4 5

Hablando con CNA —agencia en inglés de EWTN News— después del panel, García dijo que en su trabajo con los católicos hispanos, ha escuchado “mucha ansiedad sobre lo que va a pasar” y “sobre quién va a ganar” la presidencia.

Dijo que muchos votantes hispanos “se sienten atrapados” entre las prioridades conflictivas de Trump y Harris.

“Sienten que tienen que elegir entre el tema del aborto y la defensa de los inmigrantes”, dijo. “Los católicos latinos estamos muy a favor de la vida. Eso se puede ver en nuestras grandes familias. Pero también están preocupados por los problemas de inmigración. Aunque la inmigración no les afecte directamente porque ahora están documentados, pero conocen a alguien, conocen a un familiar, conocen a un colega... es realmente aterrador para la gente cómo los latinos son retratados ante el resto del mundo como criminales”.

Una participante hace una pregunta durante un panel de discusión que explora el impacto de los latinos en Estados Unidos en las elecciones de 2024, organizado por la Initiative on Catholic Social Thought and Public Life de la Universidad de Georgetown, el lunes 7 de octubre de 2024. Crédito: Universidad de Georgetown / Art Pittman.

Los votantes hispanos históricamente han favorecido a los Demócratas en las elecciones nacionales y locales. Los panelistas señalaron, sin embargo, que a los Republicanos les ha ido mejor con los latinos en las últimas elecciones y encuestas, lo que da crédito a las predicciones de que el voto hispano ya no es un monolito.

Encuestas recientes sobre hispanos respaldan esta teoría. Newsweek informó esta semana que, si bien la candidata presidencial Demócrata Kamala Harris sigue liderando entre los hispanos por un amplio margen, 56% a 38%, su ventaja se ha reducido desde el 59% que tenía Joe Biden en 2020 y aún más lejos del 66% que tenía Hillary Clinton en 2016.

En lugar de lealtad a un partido, los panelistas dijeron que los hispanos parecen motivados principalmente por sus valores familiares y la preocupación por los pobres y oprimidos.

El P. Agustino Torres, sacerdote de los Frailes Franciscanos de la Renovación, con sede en Nueva York, dijo que en su ministerio con los jóvenes latinos ha sido testigo de que los jóvenes hispanos “tienen este fuego” para cuidar a los oprimidos, especialmente a los migrantes pobres.

“A veces somos estadounidenses católicos en lugar de católicos estadounidenses. Permitimos que nuestra política informe nuestra fe en lugar de que nuestra fe informe nuestra política”, dijo el P. Torres. “Pero esta es la realidad: yo soy responsable de ti y tú eres responsable de mí. Si veo a alguien caerse en la acera, como que estoy obligado por mi bautismo, y esto es algo bueno… Este es el Evangelio”.

El P. Agustino Torres, miembro de los Frailes Franciscanos de la Renovación, señaló que "a veces somos estadounidenses católicos en lugar de católicos estadounidenses. Permitimos que nuestra política informe nuestra fe en lugar de que nuestra fe informe nuestra política". Crédito: Peter Pinedo / CNA.

“Cuando enseñamos esto, simplemente responden: ‘Sí’, y une sus mundos, su familia, su fe, difusión”, dijo.

Para ser claros, como la mayoría de los estadounidenses, los hispanos de Estados Unidos están más preocupados por la economía. EWTN publicó una encuesta de católicos estadounidenses en septiembre que encontró que la mayoría de los católicos hispanos del país, el 56,8%, dijo que la economía (incluidos los empleos, la inflación y las tasas de interés) es el tema más importante que decide su voto en este ciclo electoral.

Las siguientes prioridades más altas fueron la seguridad fronteriza/inmigración con un 10,5%, el aborto con un 9,7%, la atención médica con un 5,3% y el cambio climático con un 5%.

Sin embargo, según el panelista Santiago Ramos, filósofo católico del Instituto Aspen, incluso cuando se trata de su enfoque de los temas económicos, los hispanos no encajan fácilmente en la derecha o la izquierda política.

Ramos dijo que los hispanos desafían las categorizaciones “nacionalistas y de derecha” y progresistas.

“Hay un aspecto comunitario en nuestra existencia, orientado a la familia, me atrevo a llamarlo un aspecto socialmente conservador en nuestra existencia que no siempre encaja con las instituciones liberales convencionales”, explicó. “Entonces, hay todo tipo de formas en que aparecemos en la política estadounidense y obligamos a la gente a ver cosas que no quieren ver”.

Entre los nuevos votantes, los hispanos ocupan un lugar destacado

Aleja Hertzler-McCain, reportera sobre la fe latina y el catolicismo estadounidense para Religion News Service, señaló que la mitad de los nuevos votantes que han sido elegibles para votar desde 2020 son hispanos.

Según el Pew Research Center, habrá 36,2 millones de votantes hispanos elegibles este año, casi 4 millones más que en 2020. Si bien señaló que los hispanos de Estados Unidos históricamente han tenido una baja participación electoral, Hertzler dijo que el gran volumen de nuevos votantes hispanos podría tener un “gran impacto” en las elecciones.

Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, García dijo que está “realmente emocionada” de ver que la comunidad hispana hace oír su voz en el proceso democrático.

“No puedo esperar a ver eso. Estoy muy emocionada por las elecciones por esa razón en particular”, dijo.

“La belleza de nuestra cultura”, continuó García, “es que podemos sacar provecho de nuestras propias experiencias al crecer con grandes familias, grandes celebraciones, y también con nuestra fe que nos lleva a relacionarnos unos con otros. Y creo que ahí es donde podemos sentir cómo [la preocupación por] el bien común no es solo algo que proviene de Dios, sino que también proviene de nuestra cultura”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.