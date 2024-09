El último jueves, en conferencia de prensa, se anunciaron los días que se llevarán a cabo las tradicionales procesiones en honor al Señor de los Milagros, una de las devociones más multitudinarias y apreciadas del Perú, en las calles del centro histórico de Lima.

“La espera se acorta, los corazones vuelven a latir de emoción, no hay peruano que no sienta como algo entrañablemente propio el color morado, los cánticos, los cirios ardientes, las marchas procesionales, unámonos e imploremos su santa bendición, el Señor de los Milagros vuelve a encontrarse con nosotros”, indicó en sus redes sociales la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Mons. Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, ha invitado a que en la primera semana de octubre todas las parroquias, comunidades, colegios, trabajos y hogares entronicen la imagen del Cristo Moreno.

“El Mes Morado implica el tener atención a aquello que, desde la fe, podemos comunicar a nuestro pueblo en las circunstancias concretas. El Señor, que camina lentamente en medio de las calles, nos enseña a ver a largo plazo los problemas de la gente y sus dificultades. Tenemos que actuar siempre en el bien común y no en el bien de intereses propios”, indicó el prelado en la conferencia de prensa.

Procesiones en Octubre

El Mayordomo General de la Hermandad del Señor de los Milagros, José Luis Toledo Zapata, reveló durante la conferencia de prensa las fechas y rutas de las procesiones.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El sábado 5 de octubre, el Señor de los Milagros transitará por la Avenida Tacna, Avenida Emancipación, y los jirones Chancay y Conde de Superunda, antes de regresar al Santuario de las Nazarenas por la Avenida Tacna.

El viernes 18 de octubre, recorrerá la Avenida Tacna, Jr. Ica y Jr. de la Unión, ingresando a la Plaza de Armas para rendir homenaje a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Luego, continuará su camino por el Jr. Carabaya, Jr. Ucayali, Avenida Abancay, Jr. Junín, Jr. Huanta, Jr. Ancash, Jr. Manuel Pardo y Jr. Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen de Lima, donde pasará la noche.

El sábado 19 de octubre, la imagen recorrerá el Jr. Huánuco, Jr. Puno y Jr. Antonio Bazo, ingresando al Hospital Dos de Mayo. Posteriormente, volverá a tomar el Jr. Antonio Bazo y la Avenida Grau, visitando el Hospital Almenara. Luego, retomará la Avenida Grau, Avenida Nicolás de Piérola, Jr. Andahuaylas —para visitar la iglesia Santa Catalina—, Jr. Inambari, Avenida Nicolás de Piérola, Avenida Abancay, Jr. Leticia, Avenida Zavala Loayza, Jr. Miguel Aljovín, Avenida Paseo de la República, y finalmente, ingresará al Palacio de Justicia. Luego, regresará por la Avenida Paseo de la República y el Jr. Carabaya, bordeando la Plaza San Martín para tomar la Avenida Nicolás de Piérola y, finalmente, la Avenida Tacna, ingresando a la Iglesia de las Nazarenas.

El lunes 28 de octubre, el Cristo de Pachacamilla recorrerá la Avenida Tacna, Avenida Nicolás de Piérola, Jr. Cañete, y Avenida Alfonso Ugarte, ingresando al Hospital Loayza. Después, volverá a la Avenida Alfonso Ugarte, Avenida Venezuela, Jr. Varela, Avenida Bolivia y Avenida Garcilazo de la Vega, antes de regresar a la Avenida Tacna para ingresar a la iglesia de las Nazarenas.

Finalmente, el viernes 1 de noviembre, el Cristo Moreno transitará por la Avenida Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay, Avenida Emancipación y, para concluir, regresará a la Avenida Tacna para ingresar al Convento de las Nazarenas.

Misas en el Santuario Las Nazarenas

El Arzobispo de Lima informó que en el Santuario de las Nazarenas, donde se resguarda la imagen del Cristo Moreno, se celebrarán Misas todos los días de octubre en estos horarios: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 p.m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m. (hora local).

El horario de atención del santuario será de lunes a domingo de 5:45 a.m. a 10:00 p.m. El Santo Rosario será a las 6:30 p.m. y las confesiones todos los días desde las 8:00 a.m.