Este sábado 28 y domingo 29 de septiembre, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México acogerá nuevamente el concierto “Cielo Abierto”, un evento de adoración que no sólo invita a la oración, sino también a “salir al encuentro del otro”, según expresó la cantante católica Fran Correa, una de las artistas del evento.

Fran Correa, originaria de Santiago, Chile, formó parte del reconocido ministerio de música católica "Alfareros", junto a quienes ganó el Latin Grammy en la categoría de “Mejor Álbum Cristiano en Español”.

En entrevista con ACI Prensa, Correa indicó que desde 2023 ha sido parte del proyecto Cielo Abierto y desde entonces ha sentido que “ha sido un abrazo, ha sido acogida, ha sido familia, ha sido música, ha sido risas, de verdad eso es para mí ese es el encuentro con Dios”. “De verdad, Cielo Abierto para mí ha sido hermoso”, agregó.

Fran Correa. Crédito: Cielo Abierto

La artista destacó el poder de la música para “unir corazones” y “acercar a las personas a Dios”: “A través de la música, muchas personas sienten que el Señor las acompaña, las abraza. Muchas veces, la música hace eso, da esperanza” a quienes más lo necesitan.

El concierto contará con la participación de varios artistas católicos internacionales, entre ellos la propia Fran Correa; Darwin Lechler, de Estados Unidos; el matrimonio Itala y Juanjo, de Perú y Paraguay; un invitado sorpresa; y de México, Chavo Guerrero junto con el matrimonio Pedro y Cristal, quienes lideran la misión Cielo Abierto.

Con más de 14 años de apostolado continuo, “Cielo Abierto” ha visitado diversas ciudades de México, América Latina y Estados Unidos, realizando más de 240 conciertos de adoración eucarística en reconocidos recintos.

Concierto de adoración. Crédito: Cielo Abierto

Como preparación para el evento principal en el Auditorio Nacional, se llevaron a cabo adoraciones eucarísticas en 15 templos de la Ciudad de México del 17 al 23 de septiembre.

Correa expresó su deseo de que los asistentes a “Cielo Abierto” puedan sentirse “muy amados por Dios, que se sientan abrazados por Dios, que de verdad en el corazón [de cada uno], crean en ese amor”.

Además, animó a que esa experiencia no se quede sólo en el concierto: “todos los que estamos ahí, no solo nos quedemos con la música, con lo hermoso del momento, con la oración del día, sino que nos invite a salir al encuentro de otro, porque si sólo queda ahí, no tiene sentido”.

Fran Correa hizo un llamado a los asistentes a no limitar su relación con Dios, sino a “acompañar a otros, a salir al encuentro del que sufre, del que está a mi lado, de mi familia”.