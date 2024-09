Con ocasión del Día de la Primavera y del Estudiante, el Obispo Auxiliar de San Isidro (Argentina), Mons. Raúl Pizarro, envió un mensaje a los jóvenes recordando el valor de la vida y la importancia de perseguir sus sueños.

Cada 21 de septiembre, con la llegada de la primavera, se celebra en Argentina el Día del Estudiante, una fecha en la que los jóvenes aprovechan para salir a las calles a festejar, aprovechando el buen clima.

Esta fecha es también una ocasión para reflexionar sobre el valor de la vida, de la juventud, y la importancia de volver a empezar, tal como la naturaleza lo demuestra en esta época: después del invierno más crudo, llega la oportunidad de reverdecer.

En ese marco, el Obispo Auxiliar de San Isidro y encargado de la Pastoral de Juventud de la Comisión Episcopal de Vida, Laicos y Familia (CEVILAF), Mons. Raúl Pizarro, compartió con ACI Prensa un mensaje.

“La juventud es un tiempo valioso, marcado por los sueños que los impulsan a buscar una vida más bella y plena”, señaló el obispo. “Es tiempo de búsquedas y de intentos, es la edad de las grandes decisiones”, añadió.

En “un tiempo de grandes cambios en el mundo”, el obispo expresó: “¡Qué lindo y qué desafiante es ser joven hoy!”. Muchos de ellos, consideró el prelado, “viven desorientados y no encuentran sentido a su existencia”.

Por eso, dirigiéndose a todos los jóvenes, exclamó: “¡Ánimo! No pierdan la alegría y la esperanza, no se dejen llevar por la ansiedad, no bajen los brazos”.

“Luchen y trabajen por conseguir sus sueños. Como suele decir el Papa Francisco: ‘No miren la vida desde un balcón’, arriesguen sin miedo a equivocarse”, alentó.

“Dios los quiere felices, aprendan a vivir con gratitud y teniendo a Jesús como amigo”, aconsejó al finalizar su mensaje. “¡Feliz día a todos los jóvenes!”, concluyó.