La vicepresidenta Kamala Harris amplificó el martes las afirmaciones de varios medios de comunicación de que una mujer ha muerto como resultado de las leyes provida en Estados Unidos. Pero los médicos dicen que la mujer del estado de Georgia, Amber Thurman, murió a causa de la píldora abortiva y la negligencia médica.

El controvertido informe de ProPublica afirmaba que las restricciones al aborto de Georgia retrasaron el acceso a la atención médica, causando la muerte de una mujer llamada Amber Nicole Thurman. Thurman murió a los 28 años en 2022, tras ser hospitalizada debido a una infección después de tomar pastillas abortivas, según el informe.

Según el informe, Thurman recibió las píldoras abortivas fuera del estado, en Carolina del Norte, porque tenía más de seis semanas de embarazo. La ley de Georgia limita el aborto después de seis semanas, pero Thurman tenía alrededor de nueve semanas de embarazo cuando se hizo el aborto químico, según el Washington Examiner.

Harris culpó de la muerte de Thurman a Donald Trump el martes, diciendo: “Las mujeres se están desangrando en los estacionamientos, rechazadas de las salas de emergencia, perdiendo su capacidad de volver a tener hijos. A las sobrevivientes de violación e incesto se les dice que no pueden tomar decisiones sobre lo que sucede junto a sus cuerpos. Y ahora las mujeres están muriendo. Estas son las consecuencias de las acciones de Donald Trump”.

La campaña de Harris anunció que hablará el viernes sobre la muerte de Thurman en Atlanta, así como sobre la de otra mujer de Georgia, Candi Miller, que murió después de no buscar ayuda médica tras complicaciones graves debido a un aborto químico.

¿Qué causó la muerte de Amber Thurman?

Algunos medios de comunicación culparon a las restricciones provida al aborto por la muerte de Thurman, pero la ley del estado de Georgia permite explícitamente los abortos cuando la vida o la salud física de la madre están en riesgo. Thurman tuvo un aborto químico en Carolina del Norte antes de su llegada a la sala de emergencias, y cuando llegó, sus gemelos no nacidos no tenían actividad cardíaca.

La Dra. Christina Francis, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Provida (AAPLOG , por sus siglas en inglés) y obstetra-ginecóloga certificada que ha ejercido durante dos décadas, dijo que la muerte de Thurman “fue causada por medicamentos abortivos legales”, así como por negligencia médica.

“La trágica muerte de Amber Thurman, recientemente cubierta por múltiples organizaciones de noticias, fue causada por los efectos secundarios de los medicamentos legales para el aborto y la negligencia médica, no por las leyes provida”, dijo Francis en un comunicado difundido el martes.

Thurman acudió a urgencias cinco días después de sufrir complicaciones a causa de la píldora abortiva. Según ProPublica, en su útero quedaron restos de tejido de sus bebés fallecidos (gemelos no nacidos), lo que provocó una infección. Como no había actividad cardíaca en los fetos cuando Thurman llegó al hospital, sus bebés no nacidos ya no estaban vivos.

Los médicos consideraron un procedimiento de dilatación y legrado (D&C, por sus siglas en inglés), que habría extraído los restos de los gemelos. Al día siguiente, sus médicos no le realizaron la dilatación y legrado, y para cuando fue al quirófano, se habían desarrollado problemas más graves, incluida una hemorragia. Desde su llegada, los médicos tardaron 20 horas en operar. Murió en la mesa de operaciones.

ProPublica entrevistó a la mejor amiga de Thurman, Ricaria Baker, quien acompañó a Thurman a realizarse el aborto. Según Baker, Thurman no acudió a su aborto programado por dilatación y legrado en la clínica de Carolina del Norte debido al tráfico y un empleado le dijo que se hiciera un aborto químico con el régimen farmacológico de mifepristona y misoprostol. Baker señala que Thurman tomó las pastillas como le indicaron.

“A pesar de tomar los medicamentos como le habían indicado y buscar atención médica a tiempo cuando experimentó complicaciones, igualmente murió”, comentó Francis. “En lugar de destacar los peligros de estos medicamentos, que han causado numerosas muertes, los defensores del aborto están tratando de culpar a las leyes de Georgia en su intento de proteger el aborto inducido a toda costa”.

Según la etiqueta de advertencia de la FDA para los medicamentos abortivos mifepristona y misoprostol, entre el 2,9% y el 4,6% de las mujeres visitarán la sala de emergencias después de tomarlos.

Según un informe de 2023 del Instituto Charlotte Lozier, las píldoras abortivas tienen cuatro veces más complicaciones que los abortos quirúrgicos. Una de cada cinco mujeres sufrirá complicaciones después de un aborto químico y hasta un 15% sufrirá hemorragias, mientras que un 2% sufrirá infecciones.

ProPublica, que fue el primero en informar sobre la muerte de la mujer, reconoció en su informe inicial que “no está claro, a partir de los registros disponibles, por qué los médicos esperaron para practicarle un D&C”, pero cita las limitaciones de Georgia al aborto como la causa.

Un comité estatal de 10 médicos dijo que la muerte de Thurman era evitable y que la demora del hospital influyó en el desenlace fatal.

En opinión de Francis, fue la negligencia de los médicos y las complicaciones de la píldora abortiva lo que mató a Thurman, no las leyes provida del estado, que permiten abortos y otros procedimientos médicos que salvan vidas en casos en que la salud física o la vida de la mujer están en riesgo.

La ley del estado de Georgia también tiene otras excepciones para los abortos, incluidas las excepciones para la violación y el incesto hasta las 22 semanas de embarazo.

Tampoco se detectaron latidos cardíacos fetales en los gemelos no nacidos de nueve semanas, lo que significa que no habría sido un aborto.

“El estado de Georgia de Amber Thurman claramente permite que los médicos intervengan en emergencias médicas o cuando no hay latidos cardíacos fetales detectables, lo cual se aplica a ella”, dijo Francis. “No se dejen engañar por aquellos que abogan por el aborto inducido por encima de la salud y la seguridad de las mujeres”.

“Esta mujer no tenía por qué morir”, dijo la doctora Susan Bane, otra médico de la AAPLOG. “Según la línea de tiempo y sus síntomas, debería haberse hecho [el procedimiento de D&C] tan pronto como pudo llegar al hospital. Fue una negligencia médica y no tuvo nada que ver con ningún tipo de ley en Georgia ni en ningún otro lugar”.

Susan B. Anthony Pro-Life America (SBA) calificó la retórica en torno a las muertes de Thurman y Miller de “desinformación mortal”.

“Lamentamos la pérdida sin sentido de Amber, Candi y sus hijos no nacidos. Estamos de acuerdo en que sus muertes eran evitables. Pero seamos absolutamente claros: la ley de Georgia y todas las leyes estatales provida piden a los médicos que actúen en circunstancias similares a las suyas”, dijo Katie Daniel, directora de políticas estatales de la SBA. Si los defensores del aborto no estuvieran difundiendo información errónea y confusión para ganar puntos políticos, es posible que el resultado hubiera sido diferente”.

¿Los estados provida prohíben la atención médica de emergencia para las mujeres embarazadas?

Según el Instituto Charlotte Lozier, ningún estado provida impide los tratamientos médicos de emergencia que salvan vidas para las mujeres embarazadas, según un instituto de investigación.

“No se equivoquen: todas las prohibiciones estatales del aborto actualmente en vigor contienen excepciones para ‘prevenir la muerte’ o ‘preservar la vida’ de la persona embarazada”, señaló Francis. KFF, anteriormente conocida como Kaiser Family Foundation, es una organización líder en políticas de salud.

KFF describe las leyes estatales sobre el aborto y detalla qué excepciones tienen los estados provida.

En medio de informes de que a las mujeres se les ha prohibido la atención médica debido a los límites provida al aborto, el Instituto Charlotte Lozier investigó la afirmación y descubrió que todos los estados provida permiten a los médicos tratar a las mujeres con emergencias de embarazo de acuerdo con su juicio médico.

“Todas las leyes estatales pro vida permiten a los médicos ejercer su criterio médico para tratar a mujeres con emergencias durante el embarazo. Ninguna ley exige ‘inminencia’ o ‘certeza’ antes de que un médico pueda actuar para salvar la vida de la paciente”, se lee en la hoja informativa del Instituto Charlotte Lozier del 13 de septiembre escrita por Tess Cox, la Dra. Ingrid Skop y Mary Harned.

El instituto encontró que todos los estados provida permiten tratamientos de emergencia durante emergencias relacionadas con el embarazo, luego de informes de mujeres que supuestamente no reciben la atención médica que requieren en casos de aborto espontáneo, embarazos ectópicos y otras emergencias.

El instituto descubrió que todas las leyes estatales, excepto cinco, incluían un lenguaje que permitía el aborto cuando la salud de la mujer estaba en grave peligro, mientras que en los estados sin este lenguaje, la ley permite a los médicos usar un criterio médico “razonable” para determinar si un aborto es necesario.

“Todos los estados con una ley provida fuerte permiten a los médicos tratar a las mujeres que sufren de abortos espontáneos o embarazos ectópicos, y el tratamiento de estas afecciones no se considera un aborto bajo ninguna ley”, anotó el instituto.

“Los médicos y hospitales que no proporcionan a los pacientes el tratamiento necesario en circunstancias de emergencia pueden estar cometiendo mala praxis”, señaló la hoja informativa.

El instituto cita casos recientes que plantean preocupaciones de que las leyes estatales puedan estar impidiendo que las mujeres embarazadas reciban la atención necesaria. Una mujer fue rechazada de un hospital varias veces antes de que un embarazo ectópico le rompiera la trompa de Falopio. Otros artículos informan casos de hospitales que rechazan a mujeres que sufrían embarazos ectópicos, abortos espontáneos incompletos, ruptura prematura de membranas y otras circunstancias.

“Si bien no siempre es fácil determinar a partir de un artículo de noticias si ocurrió negligencia médica, las leyes estatales provida son claras: los médicos pueden intervenir en emergencias médicas”, escribieron las autoras.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.