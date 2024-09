Adriana González de Urquidi atribuye su curación del Parkinson a Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia que también escribió sobre medicina natural, y lanza un nuevo podcast en su honor, a través de Juan Diego Network.

González de Urquidi tiene una licenciatura y maestría en Ciencias de la Educación. Ha seguido estudios de pastoral, psicología católica, consejería y teología bíblica, y pertenece a la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, en México. Es maestra y conferencista.

Tras los pasos de Santa Hidegarda de Bingen es el nombre del podcast lanzado el 17 de septiembre, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de quien fuera declarada doctora de la Iglesia, durante el pontificado del Papa Benedicto XVI, en 2012.

"Nunca imaginé que una monja que vivió hace 900 años cambiaría mi vida de una manera tan profunda", comparte González, creadora y anfitriona del podcast. Diagnosticada con Parkinson y tras años de consultas médicas, con un futuro incierto en cuanto a su salud, tomando entre ocho y diez medicinas al día, esta mexicana redescubrió a Santa Hildegarda de Bingen, una figura del siglo XII “conocida por sus visiones místicas, sus composiciones musicales y sus escritos sobre medicina natural y espiritualidad”, señala una nota de prensa de Juan Diego Network.

"Me lancé a investigar y aprender todo lo que podía sobre ella. Me metí en cursos, leí cuantos libros encontré, y seguí investigando. Santa Hildegarda me ha conquistado, y no solo eso, siguiendo sus principios, me dieron de alta del Parkinson. ¿Puedes creerlo? ¡Ya no tengo Parkinson!", exclama González.

En su podcast, Adriana González ofrece “explorar temas como la medicina natural, la espiritualidad, la educación y la pastoral desde la perspectiva de Santa Hildegarda. Veremos todo su legado, que es impresionante y sorprendentemente actual".

José Manuel De Urquidi, fundador de Juan Diego Network e hijo de Adriana González, comenta al respecto que "el podcast encarna perfectamente nuestra misión de crear contenido que forme y nutra espiritualmente, acompañando a cada persona en su camino hacia una vida sacramental”.

“Santa Hildegarda ofrece una perspectiva única y poderosa para el mundo de hoy sobre la conexión entre cuerpo, mente y espíritu", agrega el fundador de Juan Diego Network, hablando de esta monja benedictina, mística, compositora, escritora y médica, que ha dejado un gran legado.

Tras los pasos de Santa Hildegarda está disponible en estas plataformas de podcast:

