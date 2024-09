La intervención de Mons. José Munilla este miércoles en el Congreso Eucarístico Internacional de Quito fue inspiradora, electrizante, llena de frases y reflexiones que resonaron los corazones de las cerca de 5.000 personas congregadas en el evento.

Las palabras del Obispo de Orihuela-Alicante (España) invitaron a una renovación espiritual centrada en el Corazón de Jesús y en la Eucaristía, como las únicas vías para “cristificarnos” y “transformar nuestro corazón de piedra” en uno similar al de Jesús.

Estas son 15 frases que dejaron huella en los asistentes de más de 50 países.

1. “Si no te enseñan a amar, confundes amar con poseer, amar con desear. Aprender a amar es todo un reto. Necesitamos de Jesucristo, del Corazón de Jesús, para aprender a amar”.

2. “Soy amado, luego existo. Si yo no hubiese sido amado por Dios ni existiría”.

3. “¡Cuánta gente sufre porque no tiene su autoestima bien fundada!… Si Dios me ama y me quiere, y así lo ha revelado el Corazón de Cristo, yo no tengo ningún derecho a auto despreciarme o pensar que esta vida no tiene sentido”.

4. “El Corazón de Jesús es una escuela de amor. Permitidme esta expresión: es la escuela humana del amor divino y es la escuela divina del amor humano”.

5. “Todos tenemos un santo ángel de la guarda. No sólo los que estamos bautizados. Un ateo, aunque no lo sepa, tiene un ángel de la guarda; ya se enterará”.

6. “La Iglesia no es una ONG; es la familia de Cristo que continúa el mensaje, extendiendo el mensaje de la salvación de Cristo al mundo entero”.

7. “Estamos debilitados por el pecado. No somos capaces de amar. Necesitamos del corazón de Jesús como escuela de amor”.

8. “Sin la gracia de Cristo, resulta imposible sanar las heridas afectivas que caracterizan el tiempo presente y que tanto nos hacen sufrir”.

9. “En el plan de Dios todos somos necesarios. No sobra nadie”.

10. “Mi enemigo es Satanás, no es este que me está haciendo la vida imposible, este que está al lado mío”.

11. “Se dice que el aborto es un derecho: matar a un niño en el seno materno es un derecho. Eso es antinatural”.

12. “La conversión es un olvido de nosotros mismos, es dejar de pretender ser yo el centro del universo… y decir: ‘Señor, siéntate, ahora el centro vas a ser tú’”.

13. “Del corazón de Jesús brota la Eucaristía, y de la Eucaristía brota esa transformación de mi corazón de piedra en un corazón semejante al de Jesús”.

14. “La comunión frecuente bien realizada y la adoración eucarística serán claves del milagro de la transformación interior”.

15. “Seamos unos enamorados de la Eucaristía, porque la Eucaristía se encargará de cristificarnos. Nos eucaristizamos para cristificarnos”.