El 10 de septiembre es la fiesta de San Nicolás de Tolentino, quien recibió un milagro de sanación profetizado por la Virgen María y relacionado a un pan. Por ello en el día del santo se suelen repartir unos panecillos benditos que se deben comer con una especial oración.

El Santuario Basílica San Nicolás de Tolentino , donde están los restos del santo en Italia, indica que los Panini benedetti (panecillos benditos) están ligados a un hecho de la vida del santo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Al respecto relata que, en una ocasión, el religioso agustino San Nicolás (1245-1305) estuvo gravemente enfermo. Entonces la Virgen se le apareció y le dijo: “Pide como limosna, en nombre de mi Hijo, un pan. Cuando lo hayas recibido, lo comerás después de mojarlo en agua, y por mi intercesión recobrarás la salud”.

Más adelante el santo recibió como caridad un pan de una mujer de Tolentino, lo comió y recobró la salud. Posteriormente, “San Nicolás comenzó a distribuir el pan bendito a los enfermos que visitaba, instándoles a confiar en la protección de la Virgen María para obtener la curación de la enfermedad y la liberación del pecado”, narra el Santuario.

El sitio web del templo señala que la bendición de los Panini está aprobada por la Iglesia Católica con un rito especial dado sólo a la orden agustina .

Asimismo, precisa que los panecillos son elaborados en el santuario a base de harina de trigo y agua, sin levadura y cocidos al horno. “Son un signo sacramental de la Iglesia”, como el agua bendita, destaca .

Las más leídas 1 2 3 4 5

La oración a San Nicolás antes de comer los panecillos

Antes de comer el pan, el Santuario recomienda hacer una plegaria a San Nicolás para poner todo en la voluntad del Señor, con el compromiso de seguir creciendo en la fe, esperanza y caridad. A continuación la oración a San Nicolás.

Oh Dios omnipotente y misericordioso, con confianza dirigimos a ti nuestra oración, interponiendo la intercesión de San Nicolás, tu siervo fiel y nuestro protector particular: socorre con prontitud y bondad a todos los que invocan fortaleza en la prueba y consuelo en el dolor. Oh San Nicolás, tú que a lo largo de tu vida has compartido los sufrimientos de los más necesitados y has hecho todo lo posible por consolar a los afligidos y a los enfermos, ven en nuestra ayuda: presenta al Padre bueno y providente nuestra petición de curación en el cuerpo y en el alma, para que tengamos una nueva oportunidad de agradecer los beneficios dispensados en virtud de los méritos infinitos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

¿Cómo recibir los Panini?

El santuario en Italia indica que los que deseen solicitar el pan pueden ponerse en contacto directo con ellos . En el resto del mundo, los fieles pueden consultar a las comunidades de los agustinos de su localidad si reparten el pan bendito de San Nicolás.