En el tercer día de su viaje apostólico por Asia, el Papa Francisco continúa su recorrido por Indonesia, y luego visitará Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.

Durante esta visita histórica, católicos de todas estas naciones han compartido con EWTN News In Depth sus testimonios, expresando sus esperanzas y desafíos, mientras reciben al Pontífice y esperan ver renovada su fe.

Los rostros en Indonesia

En Indonesia, la presencia del Papa Francisco genera esperanza, ya que los católicos representan únicamente el 3% de la población, que es predominantemente musulmana. El P. Thomas Ulun Ismoyo, secretario adjunto de la Arquidiócesis de Yakarta y portavoz del comité de la visita papal, destacó el papel decisivo de los católicos en la sociedad.

“En términos de contribución a la sociedad y a la Iglesia Católica en todo el mundo, creemos que desempeñamos un papel significativo (…) Pero no nos sentimos inferiores por los números. La calidad es más importante que la cantidad”, afirmó.

Según el sacerdote, la relación armoniosa entre cristianos y musulmanes en Indonesia se ha logrado porque viven “en paz” y porque los padres fundadores “mantuvieron la unidad a pesar de nuestra diversidad en cuanto a idioma, tribus y también religiones”.

El Cardenal Ignatius Suharyo, Arzobispo de Yakarta y Presidente de la Conferencia Episcopal de Indonesia, relató a EWTN News in Depth que el primer presidente insistió en que la mezquita nacional debería construirse frente a la catedral. “Eso estaba destinado a ser muy simbólico, como el ideal de la vida armoniosa indonesia”, sostuvo.

Papúa Nueva Guinea

En Papúa Nueva Guinea, el Papa Francisco encontrará un país caracterizado por su pobreza extrema. El P. Lawrence Iro Kiraj, un sacerdote de la India que ha vivido en el país por 25 años, subrayó la fe fuerte del pueblo pese a los problemas económicos.

“Cuando se pregunta sobre Papúa Nueva Guinea, diría que es mayormente como una aldea, no es una vida individual, es un estilo de vida comunitario. En Papúa Nueva Guinea, tienen una fe muy fuerte porque están muy comprometidos”, señaló a EWTN News In Depth.

La realidad de la pobreza en Papúa Nueva Guinea es desgarradora. Se estima que alrededor del 80% de las personas viven en áreas rurales y los estándares de vida son muy bajos.

Durante su estadía en este país, el Papa visitará un ministerio que recibe a niños de la calle para que puedan asistir a la escuela.

La Hermana Dorian, de la institución religiosa Hijas de la Sabiduría, señaló a EWTN News In Depth que desafortunadamente estos niños “no pueden ir a las escuelas” y que ellas los buscan, los traen, y “damos lo mejor para enseñarles” la educación básica, como leer y escribir, para que tengan un mejor futuro.

Timor Oriental

Mientras el Papa se dirige a Timor Oriental, una de las naciones más jóvenes del mundo, la comunidad católica esperas con ansias su visita, con la esperanza de que su presencia inspire un avance en el desarrollo

El Cardenal Virgilio do Carmo Da Silva, el primer purpurado de Timor Oriental y Obispo de Dili, contó a EWTN News In Depth que la Iglesia siempre ha sido “la voz de los que no tiene voz, de los que sufren”, especialmente a fines de la década del 90 cuando ocurrieron luchas civiles por la independencia del país.

En este Timor Oriental donde el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, algunas familias abandonan a sus hijos con discapacidad. Sin embargo, casas de acogida como Irmas Alma School buscan tratarlos con dignidad, brindarles un hogar y velar por ellos física y espiritualmente.

La Hermana Anastasia Muti, de la orden religiosa The Alma Nuns in East Timor, aseguró a EWTN News In Depth que todos viven “como una familia”. Las hermanas cuidan a los niños, rezan, cantan y sonríen a lo largo del día. “Cuando empiezas a servirles, los miras a los ojos y ves que están sirviendo al mismo Jesús”, agregó.

Singapur

Finalmente, en Singapur, el Papa Francisco celebrará una Misa multitudinaria. La comunidad católica en este país multicultural, que apenas es del 7%, ve la visita del Pontífice como una reafirmación de su fe en un entorno globalizado, consumista y materialista.

El P. Valerian Cheong, rector del Seminario Mayor San Francisco Javier, indicó a EWTN News In Depth que si bien en Singapur hay “buenos números de seminaristas”, no se encuentra al nivel para alcanzar un recambio generacional adecuado.

“Hay cada vez un número más grande de personas en el país que no profesan ninguna religión. Hay mucha opulencia, materialismo. El poder alcanzar lo que uno quiere mantiene a la gente distraída. Es un desafío grande para la Iglesia, concientizar sobre lo que más importa en la vida”, sostuvo.

La visita del Papa Francisco al sudeste asiático, el viaje más largo de su pontificado, es una tarea complicada, especialmente dada su edad y sus recientes problemas de salud. Pero para los católicos de estas regiones, su presencia es una profunda fuente de aliento y esperanza.