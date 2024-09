Mons. Vincenzo Paglia, de 79 años, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, ha escrito un nuevo libro titulado Destinati alla vita, que se puede traducir como Destinado a la vida. El libro es una reflexión sobre la vejez y destaca cómo esta época de la vida puede servir como un momento para el crecimiento interior.

En un extracto publicado por L'Osservatore Romano, Mons. Paglia elogia el trabajo del Papa Francisco a lo largo de su pontificado para honrar a los ancianos y su importancia en nuestras vidas, especialmente en el establecimiento de la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“El Papa Francisco ha asumido el desafío espiritual de la vejez (...) Como Papa desarrolló aún más su enseñanza, hasta el punto de establecer una fiesta litúrgica especial para celebrar a los abuelos”, escribió Mons. Paglia. “Pero es a través de la catequesis específica sobre el tema que propuso una ayuda más detallada y completa a los ancianos —en particular a los creyentes, pero no sólo— para que afronten esta última edad de la vida como un tiempo de gracia, un tiempo oportuno, un tiempo de crecimiento incluso si el cuerpo se vuelve frágil”.

Y continuó: “Los años de vejez llevan a la plenitud toda existencia personal. No caminamos en el vacío y sin rumbo a merced del destino”.

Al hablar sobre la pandemia de COVID-19, Mons. Paglia enfatizó que esta experiencia que sufrimos sirvió como un recordatorio de que todos somos frágiles, no sólo los ancianos.

También se refirió a una “ideología antiedad” que “ha provocado una fractura profunda entre generaciones”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Los vínculos se han vuelto frágiles, no tienen duración, no tienen historia, no tienen destino. El efecto es una especie de adolescencia interminable que vacía los afectos y los vínculos. El cambio está desviando los parámetros humanistas tradicionales de la formación”.

El arzobispo se preguntó: “¿Cómo se puede educar a las nuevas generaciones en valores de vida que no se consuman con el tiempo, si el tiempo de la vejez se asimila al de un producto caducado?”.

En su libro, Mons. Paglia instó a que se forme una “nueva alianza entre generaciones”, “especialmente entre los ancianos y los jóvenes”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.