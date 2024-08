Con todas las miradas puestas en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, activistas de todo el país llevan más de un año movilizándose para presentar a los votantes medidas electorales relacionadas con el aborto.

Esto ocurre tras la derogación del caso Roe vs en 2022 , que devolvió a los estados la potestad de legislar sobre el aborto, lo que dio lugar a que casi la mitad de los estados promulgaran fuertes protecciones para los bebés en el vientre materno.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Varias de las propuestas que se presentan a los votantes amenazan las actuales protecciones provida. Al mismo tiempo, en otros estados que hacen poco por proteger a los bebés no nacidos y las medidas propuestas harían que el aborto fuera aún más accesible.

Los votantes de 10 estados verán preguntas relacionadas con el aborto en sus papeletas de noviembre, y la mayoría de ellas serán propuestas de enmiendas constitucionales para ampliar el aborto.

Un estado, Nebraska, se encuentra en la inusual situación de tener dos medidas electorales relacionadas con el aborto, una a favor de la vida y otra a favor del aborto. En otro estado, Arkansas, estaba previsto que se votara una medida a favor del aborto antes de que el secretario de estado local la descalificara.

Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre estas iniciativas electorales.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Arizona

Los votantes de Arizona podrán decidir si añaden el supuesto “derecho al aborto” a la constitución del estado, lo que significa que el estado no podrá restringir el aborto hasta el punto de “viabilidad”, aproximadamente las 24 semanas de embarazo.

El 3 de abril, Arizona for Abortion Access PAC superó el número de firmas necesario para que su iniciativa, la Proposición 139, figure en las papeletas de noviembre. De ser aprobada, la enmienda invalidaría la ley estatal que protege la vida del no nacido hasta las 15 semanas, así como la mayoría de las demás leyes provida del estado.

A fines de julio, un juez dictaminó que la frase “seres humanos no nacidos” no podía aparecer en la medida presentada a los votantes, un fallo que el Tribunal Supremo de Arizona revocó posteriormente. Y a principios de agosto, la juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa, Melissa Julian, rechazó una serie de alegaciones de Arizona Right to Life en el sentido de que se había engañado a los firmantes de la petición.

Colorado

Los defensores de ambos lados del debate sobre el aborto hicieron circular dos propuestas electorales para 2024, pero sólo la medida a favor del aborto consiguió suficientes firmas para aparecer en la papeleta.

La iniciativa provida, que se habría añadido al código estatutario del estado, estipularía que un niño humano vivo “no debe ser intencionadamente desmembrado, mutilado, envenenado, escaldado, muerto de hambre, apuñalado, sometido a inyecciones tóxicas que causen la muerte, abandonado a la intemperie por falta de calor o nutrición” o asesinado de cualquier otra forma. No se alcanzó el número de firmas requerido antes de la fecha límite del 18 de abril.

La medida proaborto, por su parte, confirmaría las leyes estatales ya vigentes que permiten el aborto durante los nueve meses de embarazo. Enmendaría la Constitución del estado para decir que el gobierno “no negará, impedirá ni discriminará el ejercicio del derecho al aborto, incluida la prohibición de que el seguro médico cubra el aborto”.

Florida

El grupo proabortista Floridians Protecting Freedom consiguió reunir suficientes firmas para incluir su enmienda constitucional Iniciativa por el Derecho al Aborto en la votación de noviembre.

La redacción propuesta de la medida añadiría a la Constitución del estado el derecho al aborto antes del punto de “viabilidad” si lo aprueba el 60% de los votantes. También permitiría abortar en etapas posteriores del embarazo si el médico de una mujer lo considera necesario para poner fin a la vida de su hijo.

En octubre de 2023, el fiscal general de Florida había pedido al Tribunal Supremo del estado que bloqueara la iniciativa, argumentando que “no cumple los requisitos legales para su inclusión en las papeletas”.

Los magistrados del tribunal dictaminaron en abril que la medida podía aparecer en las papeletas.

En Florida, el aborto es actualmente ilegal después de las seis semanas de embarazo, con excepciones limitadas.

Maryland

La propuesta de Enmienda del Derecho a la Libertad Reproductiva de Maryland consolidaría un “derecho” al aborto en la Constitución del estado e imposibilitaría la promulgación de leyes provida. La enmienda fue añadida a la papeleta por la Legislatura del estado, sobre la base de una votación por supermayoría en ambas cámaras (60%).

En la actualidad, Maryland no impone límites gestacionales al aborto. Para que una menor pueda abortar es necesaria la notificación de los padres.

Missouri

La Enmienda 3, que fue certificada para aparecer en la papeleta electoral de noviembre tras reunir miles de firmas, “prohibiría cualquier regulación del aborto, incluidas las normativas diseñadas para proteger a las mujeres que abortan, y prohibiría cualquier recurso civil o penal contra quien practique un aborto y hiera o mate a la mujer embarazada”, según la oficina del secretario de estado local.

La ley de Missouri protege actualmente a los bebés no nacidos durante todo el embarazo, con la única excepción de los casos de “emergencia médica”.

La Conferencia Católica de Missouri, que defiende la política en nombre de los obispos católicos del estado, calificó la medida de “enmienda constitucional extrema que legaliza el aborto en cualquier fase del embarazo sin ninguna protección para el feto, incluso cuando el niño es capaz de sentir dolor”.

Montana

Si se aprueba, la Iniciativa número 14 modificaría la Constitución de Montana “para establecer expresamente el derecho a tomar y llevar a cabo decisiones sobre el propio embarazo, incluido el derecho al aborto”, según la oficina del secretario de estado local.

La iniciativa garantizaría el derecho al aborto antes de la viabilidad fetal, consagrando una sentencia del Tribunal Supremo de Montana de 1999 que sostiene que los abortos antes de la viabilidad entran dentro del “derecho a la intimidad” constitucional.

La medida de Montana “prohibiría al gobierno negar o gravar el derecho al aborto antes de la viabilidad fetal”, prohibiría al gobierno “negar o gravar el acceso a un aborto” cuando un médico determine que es necesario para proteger “la vida o la salud” de la mujer, e “impediría al gobierno penalizar a pacientes, proveedores de atención sanitaria o a cualquiera que ayude a alguien a ejercer su derecho a tomar y llevar a cabo decisiones voluntarias sobre su embarazo”.

El 21 de marzo, el Tribunal Supremo de Montana revocó el bloqueo de la medida por parte del fiscal general del estado, sosteniendo que el fiscal general Austin Knudsen “se equivocó” cuando su oficina determinó que la propuesta de medida pro-aborto era “legalmente insuficiente” para ser incluida en la papeleta de las elecciones de este año.

Los obispos católicos de Montana publicaron en mayo una carta conjunta en la que denunciaban la propuesta de enmienda constitucional a favor del aborto, calificando la iniciativa de ataque al “reconocimiento de la infinita dignidad de que gozan todas las personas”, que no respeta “la vida como un precioso don de Dios ni reconoce nuestro sagrado deber de cuidar y proteger toda vida humana”.

Nebraska

Nebraska es actualmente el único estado de Estados Unidos donde los votantes considerarán en noviembre dos medidas electorales contradictorias relacionadas con el aborto. Una propuesta consagraría constitucionalmente las actuales protecciones provida del estado, y la otra consagraría un “derecho” constitucional al aborto.

La propuesta de enmienda “Proteger a las mujeres y los niños” modificaría la Constitución del estado para prohibir el aborto “en el segundo y tercer trimestre”, salvo en casos de urgencia médica o cuando el bebé sea fruto de una violación o incesto.

La actual ley estatal de Nebraska restringe el aborto después de las 12 semanas aproximadamente.

Por su parte, la medida proaborto consagraría en la Constitución del estado el “derecho” a abortar hasta el momento de la viabilidad o más tarde para proteger la salud de la mujer embarazada.

Dado que las medidas de Nebraska se excluyen mutuamente y no pueden incluirse ambas en la Constitución, se incluirá la que obtenga más votos a favor.

Nevada

Los nevadenses votarán en noviembre una medida que codificaría en la Constitución estatal leyes ya existentes que permiten el aborto hasta aproximadamente las 24 semanas de embarazo.

El grupo proabortista que lidera la iniciativa, Nevadans for Reproductive Freedom, presentó 200.000 firmas en mayo, casi el doble de lo que necesitaba. La oficina del secretario de Estado de Nevada certificó la iniciativa electoral a finales de junio.

En Nevada, se requiere una mayoría simple de votos en dos elecciones consecutivas para las enmiendas constitucionales del estado, por lo que deberá aprobarse también en 2026.

Nueva York

Una propuesta de enmienda de “Igualdad de derechos” a la Constitución de Nueva York prohibiría la discriminación por “resultados del embarazo” o “expresión de género”.

El 7 de mayo, un tribunal del estado de Nueva York impidió que la propuesta llegara a las urnas, alegando errores de procedimiento. El 18 de junio, una decisión unánime del tribunal de apelación revocó la sentencia del tribunal inferior y volvió a incluir la medida en las papeletas.

Dakota del Sur

El secretario de estado de Dakota del Sur confirmó en mayo que una enmienda favorable al aborto se presentaría a los votantes en las elecciones de noviembre.

La medida establecería «un derecho constitucional al aborto» y permitiría el procedimiento mortal durante los nueve meses de embarazo. La recogida de firmas fue encabezada por el grupo proabortista Dakotans for Health.

El aborto es ilegal en Dakota del Sur, salvo excepciones para salvar la vida de la madre.



Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .