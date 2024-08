El Obispo de Orihuela-Alicante (España), Mons. José Ignacio Munilla, denunció a través de las redes sociales que los periodistas de la televisión pública española (RTVE) tergiversaron el testimonio de fe cristiana de una atleta alemana durante los Juegos Olímpicos de París.

El episodio sucedió durante la transmisión de la final femenina de lanzamiento de peso, en la que la alemana Yemisi Ogunleye necesitaba superar la marca de 19,86 metros de sus rivales. En su último lanzamiento logró alcanzar los 20 metros y se proclamó campeona olímpica.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Al entrevistar a la atleta, el enviado especial de RTVE pidió que la atleta le explicara sus emociones de lograr la medalla de oro en su último lanzamiento, a lo que la mujer respondió en inglés:

“Es increíble. En el último lanzamiento no he pensado en nada. Simplemente estaba como [diciendo]: Dios, este es el momento. Muestra al mundo que eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y, a través de esa oración, he experimentado tanta alegría y tanta paz que cuando estaba en el círculo de lanzamiento mi mente y mi corazón estaban tranquilos . Y supe que ese era el momento. Dios lo iba a hacer y solo tenía que creer y confiar en que Él lo haría. Y cuando vi dónde cayó el peso, me sentí abrumada y asombrada”.

El periodista, a continuación, trasladó en español esto a la audiencia:

“Las palabras de Ogunleye: que ahora mismo estaba en paz, que ha sido increíble conseguirlo en el último lanzamiento. Y hablaba también del ambiente y de los sentimientos después de haber conseguido una medalla de oro en el último lanzamiento del peso. Ha sido descomunal”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

A esto, un comentarista de la televisión añade: “Sí, a mí me ha dejado alucinado que decía que en ese momento en el que lo normal es sentir presión y a lo mejor hacerse un poco pequeñito ante 80.000 personas jugándose tanto, que ha sentido una paz y que tenía todo muy claro en su mente”.

Ante estas afirmaciones, el prelado español publicó un mensaje a través de X (antes Twitter), Facebook e Instagram en el que señalaba con ironía:

“Hay varias posibilidades para explicar lo que ocurre en este video: 1º El periodista no sabe inglés… 2º El periodista es sordo… 3º (añade tú otras posibilidades...) 4º .......”

Hay varias posibilidades para explicar lo que ocurre en este video:

1º El periodista no sabe inglés...

2º El periodista es sordo...

3º (añade tú otras posibilidades...)

4º ....... pic.twitter.com/FEFDNdESOU — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) August 10, 2024

En su programa Sexto Continente, de Radio María España, Mons. Munilla ha afirmado este lunes que “los periodistas de Televisión Española hacen una censura completa de lo que dice” la atleta y ha denunciado que esto ocurre “porque hay una cultura creada en la que la palabra ‘Dios’ está públicamente cancelada. Es como si no se pudiese hablar de Dios públicamente. Es una especie de censura consensuada”.

El prelado ha añadido que, aunque esa censura “no está escrita en ningún sitio, de facto eso se ha ido introduciendo por las presiones” de tal forma que “de Dios parece que no se puede hablar”.

Mons. Munilla también planteó la posibilidad de que, aun en el caso de que los periodistas fueran creyentes, “bajo ese paradigma de la censura del hecho religioso y del nombre de Dios en público se sintieron abrumados por lo que esa mujer estaba diciendo y ni se atrevieron a traducirlo”.

Para el obispo español, una prueba de que esta censura existe es que, según dijo, Meta, propietaria de Instagram y Facebook, bloqueó sus mensajes.

En una publicación en Facebook tras la censura, Mons. Munilla añadió: “¡¡Increíble a dónde está llegando la cultura de la cancelación en nuestros días...!! ¿No decían que creían en la libertad? ¿Acaso hay algo falso en este mensaje en cuestión? Es notorio que la ideología dominante odia las raíces cristianas de nuestra cultura”.