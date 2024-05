En una ambiente alegre y confiado, el Papa Francisco ha respondido a las preguntas de varios niños en un breve encuentro mantenido en la plaza continua a la basílica de San Zenón, en Verona (Italia) donde el Pontífice desarrolla su segundo viaje apostólico de 2024 dentro de Italia.

Ante una multitud colorida y alegremente ruidosa de niños y niñas, el Papa Francisco ha respondido a tres preguntas formuladas por tres representantes de estos pequeños fieles.

A la cuestión sobre cómo mantener la fe en momentos de dificultad, el Papa Francisco ha señalado que "para no hacer cosas malas, debéis ir contracorriente, hacer aquello que quizá no hacen muchos. ¿Cómo se puede hacer para ir contracorriente? No tengáis miedo de ir contracorrientes si queréis hacer una cosa buena. ¿Tenemos que tener miedo? “no”.

Papa Francisco: "Cuando Jesús habla, nos hace sentir bien"

También el Papa Francisco, en un tono catequético, en permanente diálogo con su joven audiencia, ha explicado el modo en que se puede escuchar la llamada de Jesús, otra de las inquietudes planteadas.

Así, hizo un paralelismo entre el bienestar que sientes los niños cuando están junto a sus padres o hacen obras buenas, y el que se percibe cuando dios interpela al corazón de cada uno:

"Cuando estás con papá o mamá, ¿te sientes bien?", dijo el Pontífice dirigiéndose a los chiquillos, que respondieron con un sonoro “si”, que hizo las delicias del Papa Francisco, que añadió el motivo: "Sientes que ahí hay amor. Cuando tú haces una obra buena, por ejemplo: si tienes dos caramelos, le das uno al otro o das una limosna, ¿te sientes bien?". nueva respuesta afirmativa de los pequeños.

Luego, el Papa Francisco cambió el sentido de la pregunta: "Y cuando por ejemplo, dices una mentira, ¿te sientes bien?", a lo que respondieron con igual firmeza un sonoro “no”. Así, el Papa prosiguió con su explicación: "Cuando Jesús habla, nos hace sentir bien, nos hace sentir una alegría en el corazón. Así somos capaces de sentir la llamada de Jesús, porque nos hace sentir bien".

"Si viene el diablo a decirte cualquier cosa, ¿Cómo os sentís?", planteó de nuevo, a lo que los jóvenes respondieron que “mal”. Entonces, el Pontífice reiteró: "Cuando viene Jesús nos sentimos bien".

Los niños también preguntaron sobre la manera en que pueden ser agentes de paz en su entorno.

El Papa Francisco enmarcó su respuesta nombrando algunos de los conflictos que azotan a la humanidad en nuestros días: "Vosotros sabéis que el mundo está en guerra, hay muchas guerras: Ucrania, Tierra Santa, África, Myanmar" para preguntar de nuevo: "Y Jesús, ¿predica la guerra o la paz? De nuevo, los chicos respondieron con sus voces lo correcto: "Paz”. Así, el Pontífice volvió a interpelar a los presentes: "Si tu discutes con tu compañero de escuela, ¿serás un signo de paz?" a lo que respondieron con otro “no” entusiasta.

"Digámoslo juntos: Debemos ser un signo de paz", invitó el Pontífice.

Al concluir el breve encuentro, el Papa Francisco salió entre la multitud saludando y "chocando los cinco" de manera festiva con muchos de los niños y jóvenes, que no dejaron de cantar y bailar.