“¿De verdad os escandaliza lo de las Clarisas de Belorado? ¿Acaso somos nosotros mejores?”. Estas y otras cuestiones son las que plantea en X (antes Twitter) el sacerdote Francisco “Patxi” Bronchalo, de la Diócesis de Getafe (España), acerca de la situación de la comunidad clarisa del Monasterio de Belorado.

El pasado lunes, la abadesa de la comunidad publicó una carta y un manifiesto de carácter cismático y sedevacantista, y anunció que se ponían bajo la autoridad de un falso “obispo” excomulgado en 2019.

En un extenso comentario a través de su cuenta en X (antes Twitter), el presbítero señala que es “mejor reconocerse pobres pecadores capaces de cualquier cosa que vivir escandalizándose de los demás y diciendo: ‘Eso a mi no me pasará jamás’”.

El sacerdote añade que “si de algo hay que escandalizarse es de nuestros propios pecados” y no recomienda “entrar en asuntos que son carne de salseo rosa”, una expresión utilizada en España para referirse al comentario frívolo en los medios sobre lo que clásicamente se ha llamado “ecos de sociedad”.

Bronchalo advierte que “la persona que veáis que parece más mística y que tiene más fe es capaz de cualquier locura”, para añadir que “tú y yo también lo somos. Por eso al Señor mejor pedirle cada día que no permita nos separemos de Él, que no nos suelte de su mano”.

El sacerdote acumula otras preguntas para la reflexión sobre el caso: “¿Te escandalizas de unas monjas que yerran pero luego no te escandaliza sacar a paseo tu lengua? ¿Te echas las manos a la cabeza por un tema de sectas pero luego no te importa decir mentiras? ¿Te enerva un culebrón eclesial pero luego al fariseísmo propio no das importancia?”.

También señala que hay personas que pasan “el día viendo porquería en Instagram escribiendo: “¡Qué escándalo que las monjas se han hecho un Instagram!” o que se postula como “defensora de posturas heterodoxas escandalizándose en X porque estas otras son sedevacantistas”.

Otra de las consecuencias de esta actitud, a juicio del presbítero, es que “nos encanta opinar y buscar siempre un chivo expiatorio”, ante lo que añade: “Que si la culpa es del Papa, que si del Obispo, que si del Concilio, que si del que cambiaba las lámparas, que si del gato… Río revuelto ganancia de pescadores, ¿no?”.

El P. Bronchalo anima a rezar y formarse sobre estas cuestiones y “dejar actuar al Obispo y a quien competa en la Iglesia, que bastante estarán sufriendo ya. otra oración por ellos no estará de más”.

Para concluir la reflexión, el sacerdote comparte una cita de san Vicente de Paúl: “El bien no hace ruido y el ruido no hace bien”.